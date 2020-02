© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Football Club Rieti comunica che, in occasione della gara interna contro la Sicula Leonzio di domenica 1° marzo verrà indetta la “giornata amarantoceleste”.In occasione di questa gara, fondamentale per l’obiettivo salvezza, la società metterà a disposizione dei tifosi due fasce di prezzo dei biglietti, valide per tutti settori della tribuna di casa. Come annunciato alla sottoscrizione dell’abbonamento, anche i tifosi in possesso della tessera stagionale saranno tenuti all’acquisto del ticket di ingresso.Le due fasce di prezzo saranno di 10 e 15 euro. Per i possessori della tessera abbonamento saranno riservati i biglietti al costo di 10 euro, per tutti gli altri sarà riservato un biglietto unico al prezzo di 15 euro valido per ogni settore della tribuna Vallesanta. Si ricorda che la possibilità di acquisto del biglietto può essere effettuata o in prevendita, al costo maggiorato di 1,20 euro, presso l’agenzia di viaggi “fortitudo“ sita in via Aniene 3C - 3D o, direttamente al botteghino dello stadio il giorno della gara.Si ricorda, inoltre, che i possessori di tessera abbonamento dovranno presentarsi muniti della stessa per accedere alla possibilità di acquisto del ticket di ingresso al costo di 10 euro.