Le righe del campo cancellate dalla pioggia: a rischio rinvio Rieti-Flaminia

RIETI - Rischio rinvio per Rieti-Flaminia Civita Castellana. Alle 14,30 canoniche, infatti, l'arbitro ha fatto scattare i 45' di tempo necessario per ripristinare le righe che delimitano il campo di gioco letteralmente cancellate dall'abbondante pioggia caduta sul reatino intorno alle 14 di oggi, 5 dicembre. Qualora non fosse possibile ciò, la gara verrà rinviata a data da destinarsi.