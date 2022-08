Nuova Rieti Calcio, Sinibaldi-Mestichelli: «I migliori auguri a Federico Dionisi e a tutta la società da parte del Comune di Rieti»

RIETI - «Rivolgiamo i migliori auguri alla società Nuova Rieti Calcio, nata dalla volontà di Federico Dionisi, uno degli uomini di sport che, negli ultimi anni, ha contribuito maggiormente a promuovere Rieti in tutte le piazze in cui ha giocato - affermano il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore allo sport Chiara Mestichelli - La Nuova Rieti Calcio ha già annunciato un progetto che emerge su basi solide, una visione proiettata alla promozione calcistica rivolgendosi principalmente ai giovani, e un piano di sviluppo decennale che lascia ben sperare per le sorti di questa avventura. La presenza, nel progetto, di appassionati e tecnici che hanno già ben lavorato in passato nel calcio reatino, come Andrea Zamporlini, rinforza le prospettive e le speranze di fare bene. Gli ingredienti con cui è stata annunciata la nascita della nuova società ci sembrano proprio quelli necessari a restituire dignità, rispetto e soddisfazioni al calcio reatino e, come per ogni progetto solido e radicato nel territorio, il Comune sarà sempre disponibile a collaborare con l’augurio che anche nel mondo sportivo si possano costruire sinergie e collaborazioni che contribuiscano a restituire dignità e soddisfazione ai colori amaranto-celesti. Buona fortuna Nuova Rieti Calcio!».