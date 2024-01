Troppo Fc Rieti per la Viterbese: 7-1. In gol gli attaccanti, doppietta per Parente, esordio per Cenciarelli (2006). Foto

RIETI - Un Rieti incontenibile e incontentabile, annienta quel che resta della Viterbese con uno storico 7-1, rinverdendo una tradizione che negli ultimi anni specialmente, ha visto gli amarantoceleste vincere sempre contro i rivali della Tuscia.

Era accaduto in serie C con Caneo in panchina, è accaduto di nuovo oggi al 'Gudini' con Raffaele Battisti alla guida di una squadra sempre più capolista del girone B, che ricaccia nuovamente indietro il tentativo di Monterotondo e Fiano Romano di insidiare il primato.

Il match

Nelle scelte iniziali del Rieti, c'è Parente sulla mediana, la conferma di Roversi tra i pali e il ritorno di Peschiaroli sull'out di destra.

Gara praticamente senza storia, perché pronti-via e il Rieti è già avanti: dopo 47" Pezzotti da sinistra mette palla al centro, sponda di testa di Tramontano per Cavallari che ribadisce in rete (1-0). Al 4' è già 2-0: retropassaggio di Fassio, il portiere Piga non arriva sul pallone che rotola lentamente alle sue spalle. Al 7' il 3-0 lo realizza Parente con un destro chirurgico che s'insacca nell'angolino basso. L'inerzia della partita resta in mano agli amarantoceleste che al 17' mandano a tabellino anche Tramontano, che suggella la sua prestazione con un destro chirurgico che termina in rete dopo aver baciato il palo (4-0). Prima dell'intervallo arrivano altri due gol, la conclusione potente di Pezzotti all'incrocio dei pali (5-0) e il colpo di testa di Politanò in pieno recupero (6-1), in mezzo la rete della bandiera di Petrocchi.

Nella ripresa Battisti opera dei cambi, risparmia energie per le prossime sfide, ma dopo 50" arriva un altro gol-lampo, stavolta di Parente, che realizza una doppietta personale al ritorno in squadra da titolare (7-1). Nel finale il Rieti potrebbe dilagare, ma la mira di Severoni e Monteforte non è delle migliori. Esordio anche per un altro baby amarantoceleste, il 2006 Luca Cenciarelli, al quale il tecnico Battisti concede 20' abbondanti di partita, nel corso dei quali si dimostra all'altezza della situazione.

Finisce tra gli applausi dei tifosi e il capo chino dei giovani calciatori della Viterbese, letteralmente spaesati e senza punti di riferimento per tentare di riprendere in mano una stagione già abbondantemente compromessa.

Il tabellino

Rieti-Viterbese 7-1 (p.t. 6-1)

Rieti (4-3-3): Roversi, Peschiaroli, Politanò, Adiko, Nobile; Lommi (1'st Severoni), Fiorucci (16'st Ferazzoli), Parente (25'st Cenciarelli); Cavallari (1'st Monteforte), Tramontano (1'st Romani), Pezzotti S. A disp.: Pezzotti A., Zenette, Bianchetti, Fabri. All.: Battisti.

Viterbese (4-4-2): Piga, Vespa, Gonzalez, Fassio (10'st Trifan), Lo Papa (23'st Fabrizio); Petrucci (20'pt Scarpetti), Petrocchi (16'st Amburatore), Villoresi, Santulli; Di Claudio, Tomassi (16'st Plenizio). All.: Lazzarini.

Arbitro: Fabrizi di Ostia Lido (Curcio-Nardini).

Marcatori: 1'pt Cavallari, 4' Fassio (aut.), 7'pt e 1'st Parente, 17'pt Tramontano, 26'pt Pezzotti S., 35'pt Petrocchi, 46'pt Politanò.

Note: ammoniti Politanò (R), Santulli, Tomassi (V). angoli 5-2. Recupero: 1'pt, 2'st.