Melchiorre Zarelli è stato riconfermato alla guida del Cr Lazio, nel direttivo anche il reatino Umberto Fusacchia

RIETI - Melchiorre Zarelli è stato riconfermato alla guida del Cr Lazio per il prossimo quadriennio. Rielezione scontata, visto che correva da solo (respinto il ricorso di Luigi Lardone, presidente dell'Ostimare, la cui candidatura non era stata accettata perché non aveva il numero di delegati necessari a supportarla), l'ottantunenne veneto d'origine ma tiburtino d'adozione continuerà ad avvalerasi nel direttivo anche del reatino Umberto Fusacchia, delegato provinciale della Figc.

Il comunicato del Cr Lazio

Melchiorre Zarelli è stato proclamato Presidente del Comitato Regionale Lazio nel corso dell’Assemblea Ordinaria Elettiva, riunitasi stamane presso la nuova Fiera di Roma per il rinnovo delle cariche elettive, quadriennio 2021/2024.

Nel corso della stessa Assemblea sono stati eletti: Marco Tosini resposabile del Calcio a 5, Alba Leonelli del calcio Femminile e Giulio Bernabei del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Lazio.

Le società aventi diritto al voto hanno espresso la propria preferenza anche per gli altri sette membri del Consiglio Direttivo: con Melchiorre Zarelli, Marco Tosini e Alba Leonelli sono stati eletti i consiglieri Francesco Franco Cerro, Franco Pascucci, Vincenzo Calzolari, Renzo Lucarini, Umberto Fusacchia, Dario Scalchi, Giancarlo Bersanetti.

Proclamati anche i cinque Revisori dei Conti effettivi (Marco Strabbioli, Annamaria Vallati, Giovanna Cosma) e supplenti (Fabio Fini, Alfonso Falà ) e i Delegati Assembleari effettivi (Luca Brugnoli, Raffaello Ceccaroni, Fabrizio Loffreda, Antonio Nania, Martina Raponi, Gianni Tanzi ) e supplenti (Alfredo Boldorini, Franco Coscarelli, Franco Di Stefano, Mario Gigantini).

Il Comitato Regionale Lazio ha, inoltre, deciso di sostenere Cosimo Sibilia alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti e Ettore Pellizzari come Vice Presidente vicario alla Lnd.

Francesco Franchi è stato indicato come candidato alla vice presidenza dell'Area Centro, mentre, Stella Frasca e Daniele Ortolano come consiglieri federali nazionali.

