Il ritorno di Battisti coincide con una vittoria larga del Fc Rieti. Foto. Il tecnico: «Merito di tutti»

RIETI - Al termine della gara, Raffaele Battisti si gode la vittoriadel Fc Rieti per 4-1 sul Fiano Romano al ritorno in quello stesso stadio che negli anni addietro ha vissuto sia da calciatore, che da allenatore (e vice) vincendo campionati, disputando stagioni professionistiche e ottenendo salvezze.

«È stato bello ed emozionante tornare in questo stadio, ma è stato ancora più bello esordire con una vittoria - dice il neo allenatore amarantoceleste -. Dico grazie a tutti, dal presidente al magazziniere, perché in queste prime due settimane di lavoro tutti hanno dato il loro contributo. Sull’aspetto tecnico dico che il 3-4-3 in questo momento era il modulo migliore per approcciare a un nuovo percorso, perché potendo affrontare la fase difensiva in cinque, ci consente di coprire più campo e fare meno fatica. Contento per chi è andato in gol, contento per chi ha giocato e anche per chi è andato in tribuna, perché si vince tutti insieme anche sacrificando qualcuno. Ora un giorno di riposo, poi testa alla Sanpolese».