RIETI - Poche sorpresa nella sesta giornata di ritorno del campionato Uisp: continua il buon momento la capolista Frasso Sabina che senza problemi passa sul campo del S. Elpidio United. Senza problemi anche il Servizi funebri Leoni staccato un punto che s’impone contro il Fabietto Bar. Bene anche il Ci vuole un senso che passeggia davanti ai propri tifosi contro i Dogs Of War. Festival del gol derby tra Torricella e Scandriglia alla fine la spuntano di misura i primi. Porta i tre punti a casa anche la Sabina Fitness che sfidava il Quick Friends Bar.Torricella – Scandriglia 10-9S. Elpidio United – Frasso Sabino 0-4Servizi Funebri Leoni – Fabietto Bar 8-0Ci vuole un senso – Dogs Of War 11-4Sabina Fitness – Quick Friends Bar 5-2Frasso Sabino 40Servizi Funebri Leoni 39Ci vuole un senso 28Torricella, Fabietto Bar 23Quick Friends Bar 20Sabina Fitness 17Scandriglia 14Dogs Of war 7S. Elpidio United 0Scandriglia – S. Elpidio United (mercoledì ore 20, Scandriglia)Sabina Fitness – Torricella (mercoledì ore 20.30, Poggio Catino)Fabietto Bar – Ci vuole un senso (mercoledì ore 21.30, Centro Gudini)Quick Friend Bar – Servizi Funebri Leoni (venerdì ore 21.30, S. Rufina)Frasso Sabino – Dogs Of War (venerdì ore 21.45, Valle Farfa Frasso)