RIETI - Ventitreesima giornata del campionato Uisp di Rieti segnata ancora dai tantissimi gol. Termina con uno scoppiettante 6-6 il match tra Frasso Sabino e Servizi Funebri Leoni. Torna al successo il Toscano Immobiliare Contigliano, che batte in casa Ponticelli Sabino. Parità anche nel match tra Il Volo e San Giovanni Reatino, nettissima vittoria di Antrodoco contro Sma Coop. Tre punti anche per Domino24 che batte Babadook&Friends. Pareggio tra Dogs Of War e Castel Sant’Angelo e tra Ci Vuole Un Senso e Ari2 Generation.



RISULTATI XXIII GIORNATA

Frasso Sabino – Servizi Funebri Leoni 6-6

Toscano Immobiliare Contigliano – Ponticelli Sabino 17-8

Il Volo – San Giovanni Reatino 4-4

Antrodoco Calcio a 5 – Sma Coop 16-0

Domino24 – Babadook&Friends 9-6

Dogs Of War – Castel Sant’Angelo 5-5

Ci Vuole Un Senso – Ari2 Generation 6-6



CLASSIFICA

Ci Vuole Un Senso 56

Monte San Giovanni e Frasso Sabino 50

Antrodoco 47

Domino24 43

Toscano Immobiliare Contigliano e Babadook 40

Lokomotiv Ginestra e Il Volo 25

Castel Sant’Angelo 22

San Giovanni Reatino 18

Ponticelli Sabino e Ari2 Generation 16

Sma Coop 12

Dogs Of War 4



PROSSIMO TURNO

Babadook&Friends – Dogs Of War (domani, ore 22, Gudini)

Antrodoco Calcio a 5 – Domino24 (giovedì 19, ore 21.30, Gudini)

Ci Vuole Un Senso – Frasso Sabino (giovedì 19, ore 22, PalaSpes)

Ponticelli Sabino – Lokomotiv Ginestra (venerdì 20, ore 21, Casali Di Poggio Nativo)

San Giovanni Reatino – Toscano Immobiliare Contigliano (venerdì 20, ore 22, Gudini)

Il Volo – Sma Coop (venerdì 20, ore 20, Gudini)

Castel Sant’Angelo – Ari2 Generation (venerdì 20, ore 22.30, PalaRufina)



OVER 35

Sono tre invece le gare giocate nell’ottava di ritorno del campionato Over35. Pareggio per 3-3 tra Megs e Amplifon Rieti, Goldbet batte 6-0 il Monte San Giovanni, mentre Rover si impone 7-1 in trasferta contro Cantalice.



RISULTATI, VIII DI RITORNO

Megs – Amplifon Rieti 3-3

Goldbet – Monte San Giovanni 6-0

Cantalice – Rover 1-7



CLASSIFICA

Goldbet 37

Rover 31

Monte San Giovanni e Qua La Zampa 25

Megs 24

Amplifon Rieti 23

Igea Futsal 21

Cantalice 9

Castel Sant’Angelo 0



PROSSIMO TURNO

Rover – Golbet (domani, ore 21.10, Foresta)

Castel Sant’Angelo – Cantalice (domani, ore 21, Gudini)

Igea Futsal –Amplifon Rieti (venerdì 20, ore 21.30, PalaMalfatti)

Qua La Zampa – Megs (venerdì 20, ore 21.30, PalaRufina

17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:39



