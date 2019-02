LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, VII DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cerca il riscatto la Spes Poggio Fidoni dopo la battuta d’arresto contro la Virtus Fenice: al Pala Spes arriva il CCCP 1987 (ore 18, arbitri Caltabiano di Roma 2 e Perrino di Albano Laziale). Mancano sei giornate al termine della stagione regolare e i gialloverdi non possono più sbagliare per rimanere in zona playoff.«Siamo un po' incerottati visto che dovremo fare a meno di Barbera e di Chiavolini vittima di un fallo killer peraltro non sanzionato sabato scorso – dice i tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - sono in dubbio anche capitan Donati, Graziani e Renzi ma siamo smaniosi di scendere in campo nel nostro fortino pronti a lottare e ad infiammare il nostro pubblico. Vogliamo riprendere immediatamente il cammino verso i playoff e abbiamo fame di rivincita, i nostri avversari ne faranno le spese».TC Parioli – CarbognanoSporting Hornets – Cortina SCAlbano - Pro Calcio ItaliaNordovest – Virtus FeniceReal Fabrica – Real CiampinoVigor Cisterna – AranovaCarbognano 46Aranova 39Albano 37Spes Poggio Fidoni, Pro Calcio Italia 36Nordovest 35Real Ciampino 27Virtus Fenice 24Vigor Cisterna 23Cortina 22Sporting Hornet, CCCP 17TC Parioli 8