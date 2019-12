ALTRE GARE, I DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Pronto a ripartire il girone di ritorno per la Spes Poggio Fidoni che si appresta ad affrontare la difficile trasferta sul campo della capolista Eur Massimo (ore 18, arbitri Massaro e Leonardi di Cassino). Una gara complicata quanto stimolante per i ragazzi allenati da Simone Fratoni che vogliono riscatare l'andata (unica sconfitta casalinga al PalaSpes per 4-3 il 21 settembre scorso) e rispondere presente prima della sosta per le festività natalizie, soprattuto dopo la pesante sconfitta (4-0) sul campo del Fiumicino. Sarà anche la sfida tra Simone Fratoni e Paolo Minicucci, l’allievo contro il maestro: nel 2000 il tecnico dell’Eur Massimo fece esordire Simone Fratoni in serie A con la maglia della Lazio.«Partita difficile e bella da giocare - dice il tecnico Simone Fratoni - difficile perché giochiamo contro la prima della classe, la formazione che mi ha colpito di più in tutto il girone di andata sia per struttura societaria che per organizzazione di gioco. Bella perché queste sono partite che, pensandole da giocatore, ti danno una carica e degli stimoli grandissimi. Spero che sia così anche per i miei ragazzi. Non arriviamo a questa gara nel nostro momento migliore ma non per questo dovremo essere arrendevoli, anzi. Siamo pronti e vogliosi per portare a casa punti importanti per la classifica».Atletico 2000 - Grande ImperoTorrino - CortinaVallerano- Real FiumicinoVirtus Fenice - Virtus PalombaraReal Fabrica - Casal TorracciaVigor Perconti - AranovaEur Massimo 28Aranova 27Virtus Palombara 26Spes Poggio Fidoni 25Real Fabrica di Roma 22Torrino, Atletico 2000, Casal Torraccia 21Vigor Perconti 19Grande Impero 18Real Fiumicino 16Fenice 10Vallerano 4Cortina 3