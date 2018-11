GIRONE D

Toffia – UniSabina 9-3

Marcatori: 3 Stetsyuk, 3 Bonifazi Matteo, Pirvu, Ferretti, Marchesani (T)

Danilo Pezzotti (giocatore Toffia)

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

GIRONE F

Real Palombara – Babadook 2-1

Marcatore: Bianchetti

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Alternavicolo – Stimigliano 5-2

Marcatori: 2 Crocco

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

FEMMINILE, GIRONE B

Pro Calcio Cittaducale – Luiss 5-3

Marcatori: Ottaviani, 2 Capasso, Fidanza, Marroni

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale)

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nello scorso weekend si è giocata la quarta giornata del campionato di Serie D: va al Toffia il derby del girone D che batte l’UniSabina. Nel girone F doppio ko esterno per Babadook e Stimigliano che cado sui campi di Real Palombara e Alternavicolo. Nel femminile torna alla vittoria la Pro Calcio Cittaducale che batte la Luiss per 5-3. Nel prossimo fine settimana rimarranno fermi tutti i campionati provinciali per lo sciopero indetto dall’Aia, le attività riprederanno venerdì 23 e sabato 24 novembre con le gare della VI giornata, mentre la V giornata sarà recuperata lunedì 26 per Unisabina e Toffia e martedì 27 per Babadook e Stimigliano, invece Cittaducale la recupererà il 7 dicembre.: «Pronti, via, 1-0 per gli avversari. Palla al centro ed abbiamo iniziato ad imporre il nostro gioco se pur con una prestazione non esaltante abbiamo concluso il primo tempo sul 5-2. Secondo tempo in discesa e risultato finale 9-3. Potevano fare molto meglio sfruttando le tante occasioni invece ci siamo rilassati troppo commettendo errori banali. Se vogliamo imporci in questo campionato dobbiamo cambiare mentalità. Grazie a tutti i tifosi che ci fanno sostenuto».Circolo Canottieri Lazio – Night&Day 3-3Tevere Remo – JFC Civita Castellana 6-4Spes Montesacro – Tevere Roma 10-1Vignanello – Sporting Aurelia 5-3Virtus Parioli – Barco Murialdina 4-5Spes Montesacro, Vignanello 12Tevere Roma 9Circolo canottieri Lazio 7Toffia, Tevere Remo, Sporting Aurelia, Civita Castellana 6Night&Day 4Barco Murialdina 3Virtus Aurelio, Virtus Parioli, UniSabina 0: «Abbiamo pagato più i postumi dei fatti della scorsa Coppa Provincia di Rieti che reali demeriti sportivi: per loro dentro e fuori il campo era una finale di coppa campioni, per noi era una gara, importante, di campionato. Sconfitta dettata anche da un rigore molto più che generoso, ma il dispiacere più grande è l’infortunio importante subito in campo dal nostro Palenga. Il pareggio, per come stava andando la gara era il risultato più giusto. Continuo a credere nella forza e nelle potenzialità di questa squadra, (anche se ora siamo decisamente corti) che può e deve lottare per i vertici, per questo io e il mio staff dallo scorso lunedì ci siamo messi in discussione con l’intento di ottenere il massimo da tutti gli attori in gioco e portare questa realtà ove merita».: «Primo tempo con occasioni da entrambe le parti che i nostri avversari hanno finalizzato al meglio portandosi sul 3-0 mentre noi abbiamo spesso sbagliato l'ultimo passaggio. Nella ripresa abbiamo aumentato la mole di gioco e il ritmo dimostrando buona tenuta fisica e portandoci sul 3-2 a pochi minuti dalla fine. Purtroppo il tentativo di forcing finale che ci ha portato anche a colpire un palo è stato vanificato da due reti su calci piazzati nel finale che hanno fissato il punteggio sul 5-2 per la squadra di casa. Teniamo l'ottima prestazione fornita e continuiamo a lavorare per trasformarla in punti».Epiro – Sant’Agnese 4-0Eretum Monterotondo – Futsal City Roma 3-3MCV Real Testaccio – Ulivi Village 2-7Polisportiva Mandela – Delle Vittorie (rinviata)Valcanneto – Macir Cisterna 7-1Ulivi Village, Valcanneto, Macir Cisterna, Real Palombara 9Epiro 7Babadook, Sant’Agnese 5Eretum Monterotondo, Alternavicolo 4Delle Vittorie, Real Testaccio, Stimigliano 3Futsal City roma 2Polisportiva Mandela 0: «Grande prova da parte delle ragazze di mister Colasanti contro un ottima Luiss. Sono davvero soddisfatto di questa vittoria, le ragazze danno sempre il massimo sono costanti e piene di voglia di far bene. Ci manca ancora quel qualcosa in più come gruppo ma con il tempo e la pazienza tutto arriva. Un ringraziamento anche a tutte le persone che ci seguono, quest’anno sono davvero tante».Fiumicino 1926 – Olimpus Parco Leonardo 2-1Ladispoli – Real Fiumicino (riviata)Trastevere – Atletico Tirrena 0-3Viterbo – Real Fabrica 5-2Fiumincino 1926Atletico Tirrena, Olimpus Parco Leonardo, Real Fabrica 7Luiss, Viterbo, Pro Calcio Cittaducale 6Trastevere 4Ladispoli, Real Fiumicino 0