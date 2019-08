RIETI - Tra le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di serie A2 femminile c'è anche una reatina, la Sabina Lazio Calcetto. La formazione biancoceleste è stata inserita nel girone B, quello del "derby" contro il Futsal Perugia di Marco Abati. La Sabina Lazio Calcetto ha ottenuto la promozione grazie all'accesso alla finale nazionale di Coppa Italia di serie C, raggiunta dopo lo splendido percorso dello scorso anno. Si tratterà di una prima volta in assoluto in un campionato indubbiamente difficile, anche per il valore delle avversarie.



LE 12 DEL GIRONE B

Futsal Perugia

Atletico Chiaravalle

Civitanova Dream Futsal

Femminile Dorica Torrette

Femminile Virtus Romagna

Futsal Prandone

Atletico Foligno

Città Di Capena

Francavilla Calcio

Sabina Lazio Calcetto

Sassoleone 2015

Decima Sport Camp.