RIETI - La Sabina Lazio Calcetto chiude il campionato con una vittoria: le ragazze di Scattone, che hanno anticipato il match in vista del ritorno di Coppa Italia in Sicilia, s’impongo per 8-6 in casa del Vis Virago consolidando la terza posizione in classifica. In rete per le sabine Salemi con un tripletta, Ceci con una doppietta, Visconti e Arosio. In chiave playoff sarà importante attendere il risultato dell’ultima giornata della Roma Calcio che attende in casa il fanalino di coda Roman 91. Ci sono ancora residue speranze: se le romane non dovessero portare a casa la vittoria le biancocelesti saranno qualificate ai playoff, visto che sarà meno di 8 punti il distacco tra le due formazioni. Ora testa al ritorno di Coppa Italia in casa del Castellamare (sabato ore 20), si riparte dal 4-0 del PalaSabina. Un solo match separa Di Felice e compagne dall’approdo ad una storica final four di Coppa Italia.«Ieri sera abbiamo giocato una partita tranquilla visto che entrambe le squadre avevano poco da giocarsi – dice coach Scattone – Primo tempo un po’ sotto tono nel secondo abbiamo ribaltato il risultato. Sulla partita di sabato non so a cosa andremo incontro, il Castellammare farà di tutto per ribaltare il risultato, ha i mezzi per farlo. La Sabina andrà li per fare la partita e non per difendere il risultato».Divino Amore – La CoccinellaSporting Club Maranola – PGS Santa GemmaAtletico San Lorenzo – Polisportiva OstienseRoma Calcio Femminile – Roman 91Virtus Ostia Village – Best Villa AureliaVetralla – Virtus FeniceBest Villa Aurelia 67Roma Calcio Femminile 61Sabina Lazio Calcetto 55Virtus Fenice 48Vis Virago 45La Coccinella 44PGS Santa Gemma 37Vetralla 33SPorting Club Maranola 30Atletico San Lorenzo, Divino Amore 28Polisportiva Ostiense 23Virtus Ostia Village 7Roman 91 4