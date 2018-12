ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Finisce con un pari per 4-4 il match della tredicesima giornata tra Sabina Lazio Calcetto e il Vetralla. Nell’ultima giornata del girone d’andata le sabine portano a casa un punto una partita ricca di emozioni. Dopo la prima frazione terminata per 1-1 le due formazioni continuano a battersi colpo sul colpo, è capitan di Felice ad acciuffare il pari a un secondo dal termine grazie ad un colpo di testa su rilancio di Giustiniani, è 4-4. Sabato va in scena la prima del girone di ritorno, l’ultima prima della sosta per le festività natalizie, le ragazze di Scattone saranno ospiti del Roman 91.PGS Santa Gemma – Sporting Club Maranola 2-4Roman 91 – Roma Calcio Femminile 1-7La Coccinella – Divino Amore 7-1Polisportiva Ostiense – Atletico San Lorenzo 1-4Best Villa Aurelia – Virtus Ostia Village 8-0Virtus Fenice – Vetralla 3-2Roma Calcio Femminile 34Best Villa Aurelia 33La Coccinella 28Vis Virago 26Virtus Fenice 25Sabina Lazio Calcetto 21PGS Santa Gemma 18Sporting Club Maranola 17Vetralla 16Divino Amore, Polisportiva Ostiense 15Atletico San Lorenzo 9Roman 91 3Virtus Ostia Village 0