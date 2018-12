I COMMENTI

ALTRI RISULATI, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Torna con un punto la Sabina Lazio Calcetto dalla trasferta contro il Maranola: 2-2 è il risultato finale. In rete per le biancocelesti Visconti con una doppietta. Le sabine pagano un primo tempo non all’altezza in cui sono andate sotto 2-0. Nella ripresa provano a portare a casa i tre punti ma si fermano sul pareggio. Domani al PalaSabina si gioca il recupero della nona giornata contro il Vetralla (ore 20.30, arbitro Cipolla di Roma 1).«E’ stata una partita strana – racconta il coach Valeria Scattone – siamo andate sotto 2-0 nel primo tempo, nella ripresa abbiamo provato a ribaltare il risultato ma non ci siamo riuscite. Non è stata una brutta prestazione da parte della Sabina, anzi tutt’altro. Ho visto carattere, una squadra che ha voglia di lottare. Il campo del Maranola è un campo difficile, molto grande e le ragazze di casa sono molto organizzate. Vedo sicuramente due punti persi ma credo anche che la squadra sia quella giusta. Domani giochiamo il recupero, col Vetralla che è da sempre una battaglia, dobbiamo mettercela tutta. Giochiamo in casa ma il Vetralla è imprevedibile, ma l’obiettivo è portare a casa i tre punti».Virtus Ostia Village – Virtus Fenice 1-3Vis Virago – Roman 91 7-5Roma Calcio Femminile – Best Villa Aurelia 7-4Vetralla – Polisportiva Ostiense 5-3Atletico San Lorenzo – La coccinella rinviataDivino Amore – PGS Santa Gemma rinviataBest Villa Aurelia 30Roma Calcio Femminile 27La Coccinella, Vis Virago 22Virtus Fenice, PGS Santa Gemma 18Sabina Lazio Calcetto 17Vetralla 16Sporting Club Maranola 14Divino Amore, Ostiense 12Atletico San Lorenzo 6Roman 91 3Virtus Ostia Village 0