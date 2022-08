Nasce il Nuovo Real Rieti, giocherà nella C1 umbra. Gli auguri del Comune di Rieti

RIETI - Nasce il Nuovo Real Rieti, il cui presidente Andrea Pitoni in una post sulla pagina facebook del club scrive: «L’obiettivo di questa nuova Società di Calcio a 5 è proteggere e rivitalizzare un patrimonio territoriale importante come quello del Calcio a 5 a Rieti. La convinzione che muove il nostro progetto è che l’obiettivo possa essere raggiunto solo “ri”partendo dal “basso”, dalla cultura e dall’educazione sportiva. Per questo abbiamo deciso di partecipare al campionato regionale C1 umbro».



«Laddove nasce e prospera un movimento sportivo sano, più sano è anche l’ambiente che gli vive intorno e più certo il suo futuro; quindi un sano entusiasmo che porti i giovani appassionati di oggi a diventare giocatori, dirigenti e tifosi domani. La New Real Rieti organizzerà anche altri eventi culturali ricreativi per offrire momenti di puro ”spettacolo” sportivo al pubblico e creando ulteriori occasioni di visibilità per i propri sponsor e per quelli futuri».

«Siamo sostenitori istrionici che lo sport sia uno strumento di comunicazione che colpisce al cuore, veicolando messaggi attraverso il linguaggio delle emozioni, un mondo di aggregazione e benessere, creando anche una vera e propria “community” di fan, con passioni ed interessi comuni legati a questo favoloso sport del Calcio a 5».



«A presto altre news con l’organigramma, il campo da gioco e i nostri giocatori che andranno a definire la nostra squadra, guidata dal mister David Festuccia», conslude il presidente Pitoni.

Gli auguri dal Comune nella nota congiunta del sindaco Daniele Sinibaldi e dell'assessore allo Sport Chiara Mestichelli

«Proteggere e rivitalizzare un patrimonio sportivo territoriale importante come quello del calcio a 5. Con questo lodevole proposito è nata la società New Real Rieti alla quale auguriamo le migliori fortune, considerando l’importante partecipazione che ruota attorno alla disciplina e i trascorsi del movimento del calcio a 5 a Rieti in grado, nel recente passato, di primeggiare a livello nazionale ed internazionale. Tali premesse possono certamente costituire una base importante per la ripartenza annunciata dalla nuova società che, come affermato sin dal principio, intende promuovere principalmente l’educazione sportiva al fine di invogliare soprattutto i giovani a partecipare, e contestualmente abbinare all’esperienza del calcio a 5 anche l’organizzazione di eventi culturali, ludici e ricreativi. Da parte del Comune di Rieti rinnoviamo la disponibilità a collaborare nell’ottica della promozione della Città e dello sviluppo dello sport, augurando alla New Real Rieti di ben figurare già a partire dall’imminente stagione sportiva che la vedrà impegnata nel campionato regionale C1 umbro».