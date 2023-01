Rieti, due cacciatori perdono l'orientamento: soccorsi dai vigili del fuoco

RIETI - Due cacciatori individuati e soccorsi dai vigili del fuoco nei boschi in agro nel territorio del Comune di Monte San Giovanni in Sabina. Una squadra - partita dalla sede centrale di Rieti con personale esperto in tecniche Saf – è intervenuta, alle 20.00 del 31 dicembre, a seguito di una richiesta di soccorso in quanto, durante l’esercizio venatorio, i due cacciatori erano rimasti in difficoltà avendo perso l’orientamento e il sentiero per poter fare ritorno. Grazie al costante coordinamento intercorso tra la sala operativa e la squadra da terra, i vigili del fuoco, con l’ausilio di strumentazioni di localizzazione Gps, sono entrati in contatto visivo con i due battitori ritrovati in difficoltà anche a causa del brusco calo termico registrato nella tarda serata, ma in buone condizioni generali. Non appena raggiunti, sono stati soccorsi e ricondotti nel luogo di partenza. Da subito, presenti sul posto, anche carabinieri, 118 e personale del soccorso alpino.