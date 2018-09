di Emanuele Laurenzi

RIETI - Problemi per chi parte da Rieti. Problemi per chi deve arrivare a Rieti. Il nuovo orario scolastico di Cotral danneggia tutti, senza eccezioni. Dopo una settimana di polemiche dei pendolari reatini che vedono allungare il loro tragitto per Roma, dal Comitato arriva la segnalazione di chi, al mattino, non riesce più a raggiungere il Capoluogo sabino dalla Capitale in tempo utile. E’ il caso di 5 studenti dell’istituto alberghiero che, a causa delle scelte Cotral, nei primi due giorni di scuola hanno accumulato...