Pasqua, stop ai cantieri in A14 per agevolare i rientri e l'arrivo di turisti

Stop ai lavori e rimozione dei cantieri per le vacanze di Pasqua: la sospensione partirà da martedì 26 fino al 2 aprile. Nel frattempo, in questi giorni per la domenica della Palme si è registrato traffico intenso tra i caselli di Fermo e Pescara nord, ma senza nessuna criticità. Autostrade per l’Italia ha infatti concordato con le istituzioni territoriali, e sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un calendario di lavorazioni che prevede ampie finestre di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore esodo, al fine di agevolare i flussi di traffico e mitigare l’impatto sugli utenti. In particolare, oltre alla rimozione dei cantieri per agevolare gli spostamenti per le festività pasquali, una seconda finestra sarà «da giovedì 18 aprile a lunedì 6 maggio per i ponti del 25 aprile e del Primo maggio, e infine, la sospensione estiva sarà dal 31 maggio al 10 settembre».

Nel tratto abruzzese, - rende noto sempre Autostrade per l’Italia - «si sta attuando uno degli interventi più imponenti dell’intera rete nazionale in gestione ad Autostrade, che è in corso nella galleria Colle Marino Nord, compresa tra gli svincoli di Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi.

L’opera ha uno sviluppo complessivo di quasi un chilometro e si sta portando avanti un intervento di rinnovo strutturale dei rivestimenti su tutto lo sviluppo longitudinale, dalla calotta all’arco rovescio. Per attuare l’intervento, curato dalla ditta Amplia, è stato previsto l’abbassamento della piattaforma stradale di circa 65 cm e la predisposizione di un sistema di impermeabilizzazione. Un piano complesso che, grazie ad un investimento di oltre 35 milioni di euro, consentirà di allungare la vita utile dell’opera di altri 50 anni».

La fine dei lavori è prevista per il mese di aprile prossimo. Lo stesso tipo di intervento sarà avviato, a «partire da maggio, anche nel fornice destro, in direzione sud». Nel solo tratto abruzzese dell’A14, che conta 33 gallerie e 77 viadotti, Aspi ha previsto un piano di interventi che riguarda i seguenti scopi. «Per primo, il piano gallerie, dove l’intenso piano degli interventi si compone di due tipologie diverse di attività: “ammodernamento” (le gallerie sono state costruite prima degli anni '80) e sono 10 i chilometri di gallerie su cui eseguire interventi. Ad oggi sono stati realizzati circa 6 km, equivalenti ad un avanzamento del 60%. Attualmente, oltre alla galleria Colle Marino, i lavori di ammodernamento interessano i fornici di Solagne e Pianacce, dove sono in corso attività di finitura. Poi c’è il “potenziamento” per 15 km degli impianti antincendio. Ad oggi ne sono stati realizzati circa 13, pari al 92%. Il completamento è previsto entro il 2025. Sono attualmente in corso di completamento i lavori nella galleria Colle Marino sx, dove sono stati eseguiti gli impianti al di sotto della pavimentazione (drenaggio, antincendio), mentre sono in corso di realizzazione quelli elettrici in calotta. Dopo l’estate verranno invece eseguiti i lavori sulla galleria Vaccari e Fonte da Capo. E contemporaneamente si sta lavorando su 300 km di riqualificazione delle barriere di sicurezza (di cui ad oggi ne sono stati realizzati circa 60 km), rappresentano i cantieri con un impatto minore sulla viabilità rispetto alle attività nelle gallerie. Il piano di sostituzione delle barriere di sicurezza riguarderà, nel 2024, sette viadotti (sia in direzione sud che in direzione nord) nel tratto abruzzese della A14 e nello specifico i viadotti SS150 del Vomano, Vomano, Fosso Calvano, Santa Maria, Cerrano, Marinelli e Vallelunga».