Broglia e Ceccarelli sul successo Npc: "Soddisfatti per approccio e intensità ma non ci esaltiamo». Foto

Venerdì 10 Settembre 2021, 23:38

RIETI - Vittoria da celebrare, ma restando con i piedi per terra. E' la sintesi del "Ceccarelli pensiero" dopo la sirena finale di Kienergia Rieti-Luiss Roma. Buona la prima per la truppa amarantoceleste, che incassa la vittoria e supera in turno di Supercoppa senza patemi d'animo e tenendo i romani sempre a distanza di sicurezza.

APPROFONDIMENTI BASKET La gioia a fine gara

«Ricordiamoci che è sempre una partita di precampionato - spiega il coach - anche se si trattava di Coppa e, quindi, come tale va presa. Non ci dovevamo deprime se avessimo perso, non ci dobbiamo esaltare troppo per questa vittoria. Premesso ciò, due sono i punti importanti che voglio sottolineare: il primo è essere riusciti a ruotare tutti gli uomini a disposizione, anche i ragazzi che si allenano con noi per darci una mano. Il secondo aspetto è l'aver trovato fiducia nel nostro tiro da 3, sottolineando che nel 90% si è trattato di tiri ben costruiti sull’extra pass. Se da una parte teniamo testa bassa dopo questa vittoria, restiamo una squadra che deve vivere di entusiasmo e deve ridare entusiasmo a questa piazza».

Ottimo l'approccio della squadra, che è partita fortissimo e poi ha tenuto alta l'intensità, senza consentire mai agli avversari di rimettersi in scia. «A dispetto di quello che si possa pensare - ha aggiunto il coach - siamo una squadra lunga e non abbiamo problemi di rotazione. Noi dobbiamo essere sempre questi, dobbiamo sempre partire da questo tipo di energia ogni volta che siamo chiamati in causa».

Entusiasta per il successo anche il capitano Giorgio Broglia, che ha commentato: «E' stata una vittoria importante, perché era uno scontro secco. La cosa che ci fa più piacere è aver avuto grande intensità e aver avuto un ottimo approccio all'incontro. Sono contento e soddisfatto: è vero che siamo solo all’inizio, ma se questi sono i presupposti non possiamo che essere contenti».