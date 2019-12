I consigli dell'Ugl:

RIETI - I consigli e il monito dell'Ugl Rieti in vista dei "botti" di Capodanno."Il bilancio 2019 - spiega una nota dell'Ugl Rieti - in Italia, è stato di un totale di 216 feriti di cui 13 gravi, 41 i minori”.Cambiamo rotta. L’Ugl Rieti, con l’avvicinarsi del 31 dicembre, si sta impegnando per la prevenzione attraverso l’informazione per il corretto uso dei giochi pirotecnici. “È proprio l’informazione la migliore strategia per contrastare la vendita e l’acquisto di fuochi illegali e per combattere gli incidenti“- dichiara Renzo Alberto Gunnella, dirigente sindacale UGL referente per la Polizia Locale, - “Con dei semplici consigli vi proponiamo degli accorgimenti utili prima dell’acquisto e dell’utilizzo dei botti di Capodanno”.Accendere i fuochi sempre insieme ad un adulto; non riporli in tasca o nello zaino; non toccarli e non raccoglierli per strada; avvisare immediatamente un adulto (a scuola la maestra) se altri ragazzi li custodiscono o li maneggiano; ricordare che tutti i fuochi, anche quelli apparentemente più innocui, sono pericolosi.Il consiglio di tutelare i ragazzi ricordando alcune norme fondamentali e seguendo pochi e semplici accorgimenti, in particolare il divieto di vendita di qualsiasi tipo di fuochi ai minori di 14 anni e l’utilizzo di giochi pirotecnici sempre alla presenza di un adulto.Il suggerimento di vigilare sugli alunni nel periodo immediatamente successivo alle feste, in particolare all’entrata e all’uscita da scuola e in giardino, di ricordare ai ragazzi che riporre i fuochi in tasca o nello zaino è estremamente rischioso perché si possono accendere con lo sfregamento accidentale.Si raccomanda di non stipare quantitativi significativi nei mezzi di trasporto o nelle abitazioni in attesa dell’ultimo dell’anno, di non custodire i fuochi in luoghi in cui vi siano liquidi infiammabili o materiale facilmente combustibile e, nel caso di mancato funzionamento, di lasciarli smorzare, attendendo almeno 30 minuti prima della rimozione, per poi gettarli in un secchio pieno d’acqua per almeno un’ora.Per prevenire gli incidenti del “giorno dopo” è importante non rimuovere o toccare eventuali fuochi rimasti in strada nei giorni successivi al 31 dicembre, a rischio di esplosione.La maggior parte dei proprietari è consapevole che i cani hanno un udito di quattro volte superiore al nostro: aiutate il vostro amico peloso accarezzandolo per rassicurarlo, portatelo in un ambiente il più possibile silenzioso, rivolgetevi al vostro veterinario per ogni consiglio.