Affascinanti per chi li osserva, ma decisamente fastidiosi per chi li sente. Sono i fuochi d’artificio che ormai praticamente tutte le notti, da qualche parte in città, qualcuno si diverte a sparare dando fastidio alle persone che a quell’ora vorrebbero dormire. Da nord a sud, dal Centro alla periferia, a Roma l’uso dei fuochi per celebrare ricorrenze private è sempre più diffuso. Che si tratti di matrimoni, lauree, compleanni o anche dei più recenti gender reveal party (ovvero le feste per rivelare ad amici e partenti il sesso del nascituro), non importa. L’importante è festeggiare. A discapito dei vicini e dei loro animali domestici, terrorizzati dai rumori dei botti.

LA PROTESTA

Lo sanno bene i residenti del quartiere Trionfale, e delle zone limitrofe, “bombardanti” dai fuochi che vengono fatti esplodere ovunque: vicino ai parchi, tra i palazzi, nelle piazze. «Una notte il parco di Monte Mario è stato illuminato per venti minuti dai fuochi d’artificio provenienti da un’area limitrofa. Boati all’improvviso, alla faccia del rispetto della quiete notturna degli abitanti. Ormai a Roma è sempre Capodanno», lamentano i membri del Comitato Trionfalmente 17. Lamentele alle quali – esasperati e stufi di un problema ormai annoso – hanno fatto seguire anche azioni concrete. «Più volte abbiamo segnalato il problema al Municipio e agli altri organi competenti perché i fuochi non capitano solo vicino alle aree verdi, come il parco di Monte Mario e quello di Monte Ciocci. Spesso vengono fatti esplodere anche in piazzale Socrate e in via Andrea Doria. Non se ne può più. Servirebbero soluzioni amministrative ancora più severe», dicono.

LE ALTRE ZONE

«Ormai anche quelle che erano le zone più tranquille di Roma, per colpa della moda dei fuochi, sono diventate caotiche», osserva Andrea, che abita vicino a viale delle Medaglie d’oro, non lontano da una struttura dove organizzano matrimoni che, appunto, spesso finiscono con lo spettacolo pirotecnico. «Capisco la voglia di festeggiare – prosegue – ma c’è modo e modo. Anche perché così terrorizzano gli animali. Io avevo una gattina che ogni volta che sentiva uno sparo impazziva. E quando c’erano queste feste era un dramma...». Problemi che vengono riscontrati pure a piazza Bologna, dove proliferano i party organizzati dagli universitari, come in zona Garbatella e Ostiense. «D’estate è ancora peggio. Ogni sera - racconta Giuseppe che vive in un palazzo vicino a via Ostiense - vengo svegliato dal rumore dei botti. Ogni tanto penso che siano spari, poi mi affaccio e li vedo. Se poi ai fuochi aggiungi anche la confusione dei locali che fanno musica proprio sotto i palazzi... Spesso mi è capitato di chiamare i vigili urbani», racconta. Nelle zone centrali e quelle più periferiche. Botti e rumori molesti vengono segnalati spesso anche in zona Talenti. Di notte disturbano il sonno e la mattina dopo infastidiscono per lo sporco che creano. «Non gli basta fare confusione mentre la gente dorme, devono anche sporcare abbandonando le scatole contenenti i fuochi a terra», lamenta un residente mentre fotografa lo scempio che hanno lasciato in strada «gli incivili».

I DATI

Quello dei “party molesti” infatti è un fenomeno che non ha smesso mai di crescere e che la polizia locale monitora da tempo, grazie anche alle molte segnalazioni che arrivano da vicini e condomini esasperati. Secondo gli ultimi dati, in media, in una settimana la polizia locale riceve circa 350 – 400 segnalazioni per schiamazzi e rumori, sia in area pubblica che in area privata. Di queste circa una centinaio riguardano chiamate per via di feste private all’interno degli edifici. Feste private con musica a tutto volume che spesso terminano con i fuochi d’artificio. La maggior parte delle segnalazioni, e quindi degli interventi, avviene nel fine settimana: dal venerdì alla domenica.

I RISCHI

Il problema, come evidenziano i vigili, non è solo il fastidio che arrecano agli abitanti e ai loro animali, ma anche i danni che spesso creano tra incendi e incidenti con persone ferite e trasportate d’urgenza in ospedale. «Quanti disabili in più ci sono per colpa dei botti? È un problema che viene affrontato solo a Capodanno, quando sicuramente si hanno più feriti. Ma ormai, vista questa moda, gli incidenti ci sono tutto l’anno», osservano ancora dal quartiere Trionfale.