Terni, via Battisti risvegliata da un botto: esplode un petardo messo sulla ruota di un'auto in sosta

TERNI - Un botto spaventoso rompe il silenzio di via Battisti, all'altezza di piazza dell'Orologio.

Sono le dieci di sera del 31 dicembre quando esplode un petardo che qualcuno ha messo sulla ruota posteriore di un'auto in sosta.

La gente si affaccia alle finestre come i proprietari, che vedono il fumo, la gomma a terra e i danni lasciati dal vandalo di turno.

Alla famiglia che aveva parcheggiato l'auto a due passi da piazza Tacito non resta altro da fare che andare a presentare denuncia.

"Non l'abbiamo fatta per questioni economiche anche perché la macchina è vecchia - dicono i proprietari - ma chi ha fattto questo va individuato e punito per evitare che episodi del genere si ripetano".

Le gesta di chi ha messo il petardo sotto la ruota della vettura potrebbero essere state riprese dalle telecamere presenti in zona.