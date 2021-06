Consegnate le borse di studio per la X edizione del Premio Tesi Rotary Club Rieti

RIETI - Alla presenza del consiglio direttivo del Rotary Club di Rieti si è svolta presso la sala convegni dell’hotel Quattro Stagioni, la consegna delle borse di studio per la X edizione del Premio Tesi Rotary Club Rieti.

I riconoscimenti quest’anno sono andati a Samuele Bianchetti, per la tesi “Castanicoltura da frutto nel Lazio: consistenza produttiva ed iniziative di rilancio”; al Giada Cassar per la tesi “La direzione provinciale di Polizia di Rieti (1816 – 1860) L’istituzione e l’archivio”; e a Sonia D’Angeli per la tesi “La geografia intorno a noi. Il Velino e il suo territorio”.

Si è detto soddisfatto il presidente del Rotary Club Rieti Sandro Boschetto, per la qualità degli elaborati a cui sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti consistenti in attestati e borse di studio e ha, ancora una volta, sottolineato l’impegno del Rotary a sostegno delle forze migliori del nostro territorio e di quella formazione indispensabile per creare una classe dirigente all’altezza del nostro futuro.