Borgorose torna l'appuntamento con i sapori dell'autunno a Castelmenardo

RIETI - A Borgorose – tra gastronomia e tradizione – torna l’appuntamento autunnale targato 2023 con i “Sapori del Borgo Antico” con mostre, piatti tipici, degustazioni, spettacoli e convegni. Da oggi fino a domani a Castelmenardo di Borgorose un fine settimana di festa, buona gastronomia e tradizione attraverso le tappe dell’itinerario del gusto, fatto di prodotti locali e piatti tipici come la pizza sfogliata, i longarelli all'arrabbiata, le lenticchie di Rascino e i formaggi degli allevatori locali. Ma non solo. A Castelmenardo largo spazio anche a degustazioni di birre artigianali, vini di cantine regionali e abruzzesi con una cornice di feste e spettacoli.

Tra memoria e tradizione anche stand dedicati ad antiche pratiche locali come l'uncinetto e la caseificazione. Non mancheranno neanche interessanti seminari dedicati alla micologia e alla falegnameria, musica itinerante e spettacoli. Il via oggi pomeriggio alle ore 16 fino a sera per poi bissare anche nella giornata di domani a partire dalle ore 10. Ogni edizione, negli anni, ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze a testimonianza di un evento di grande richiamo e interesse capace di sposare cultura, tradizione e gastronomia tra le bellezze e le strade del suggestivo borgo del Cicolano.