Borgorose, nuova autovettura per il Nucleo di Protezione civile dell'Associazione nazionale carabinieri di Borgorose - Valle del Salto

RIETI - Nei giorni scorsi la Fleet Support s.r.l., azienda leader nella gestione delle manutenzioni della auto in uso alle aziende noleggiatrici e alle flotte aziendali, con sede operativa in Borgorose, località Piana di Spedino, ha donato un autoveicolo Citroen Berlingo al Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Borgorose - Valle del Salto.

Il Nucleo, nato oltre cinque anni fa e seguito dalla costituzione del Nucleo di Rieti, in sinergia con i Servizi Sociali di Borgorose e con l’Arma in servizio, si è particolarmente distinto nel periodo pandemico in attività di prossimità alla popolazione, con la consegna di pacchi famiglia e medicinali ai cittadini bisognevoli domiciliati in tutto il territorio della Valle del Salto, specie a quelli impossibilitati a raggiungere le sedi comunali.

Gioacchino Costantini, Presidente della Fleet Support, originario di Spedino e socio della predetta Associazione, con tale donazione ha potenziato il Nucleo in questione che, in tal modo, potrà contare sul nuovo mezzo per i propri spostamenti.

Presente alla consegna del veicolo, oltre al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Sindaco di Borgorose e Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, anch’egli, da quest’anno, socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, alla quale ha augurato buon lavoro.