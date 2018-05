RIETI - Dopo il rinvio, causa condizioni meteo avverse, domenica 27 maggio torna a Rieti bicincitta, manifestazione nazionale UISP promossa dall'associazione Musikologiamo.



Il ritrovo per le iscrizioni e la partenza sarà in Piazzale Angelucci ore 9:30 ingresso Coop Futura, con consegna del kit di partecipazione, comprendente: maglietta, succo di frutta, merendina, bottiglietta d'acqua.



L'arrivo è previsto in via Garibaldi fronte sede RADIOMONDO dove verranno regalati molti gadget.



Il servizio ambulanze sarà garantito dalla Misericordia di Rieti.



Questa edizione della manifestazione è dedicata al 70esimo della Costituzione della Repubblica italiana e nell'occasone verranno premiati in via Garibaldi anche i partecipanti al triangolare di calcio ( soci coop- forze dell'ordine- avvocati Terni) TROFEO NOI DI COOP 70esimo costituzione Repubblica.



La musica di RADIOMONDO allietera la passeggiata ciclistica, le telecamere di NPC TV riprenderanno i partecipanti.



Sponsor ufficiale: COOP CENTRO ITALIA



PREVENDITA BIGLIETTI DI PARTECIPAZIONE (5 euro) PREZZO:



- COOP CENTRO ITALIA presso C.C. I CUBI



- COOP CENTRO ITALIA presso C.C. FUTURA



- RADIOMONDO via Garibaldi, 294



- BAR DICIOTTOZEROUNO via Garibaldi, 276



- BAR DICIOTTOZEROUNO presso C.C. CONFORAMA



- DECORARE CON...via Cavour, 14

