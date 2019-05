Pescara, domani si corre Bicincittà: tutte le strade vietate al traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgerà domani a Pescara la 36esima edizione di Bicincittà, evento che ha come motore la Uisp, in sinergia con il Comune. Oggi la presentazione delle novità, prima fra tutte la possibilità per chi non lo ha ancora fatto, di procedere alla punzonatura delle biciclette che, grazie alla sinergia con Fiab e Pescara Multiservizi, sarà effettuata anche in piazza della Rinascita domani dalle 10 fino alle 13.Nella giornata di domani, dalle ore 8 alle ore 14 e comunque fino alla fine della manifestazione ci sarà una modifica temporanea dell’attuale disciplina viaria mediante:il divieto di transito su: Piazza della Rinascita (partenza ore 9,00), Viale della Riviera, Largo Paolucci, Via Cavour, Viale Kennedy, Viale Regina Margherita, Piazza della Rinascita, Via N. Fabrizi, Via Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Ponte Risorgimento, Viale G. Marconi, Via della Pineta, Via D’Avalos, Via Pepe, Lungomare Papa Giovanni XXIII°, Via Andrea Doria, Ponte Asse attrezzato, Via Paolucci, Lungomare Matteotti, Viale della Riviera, Via Leopoldo Muzii Viale Regina Margherita, con chiusura delle strade laterali che si immettono sulle medesime vie;Su tale la circolazione e la sosta dei veicoli sarà regolamentata dal Comando di Polizia Municipale, in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione stessa e l’associazione di volontariato.