Previsto maltempo, rinviata Bicincittà in programma domenica a Latina

Rinviata "Bicincittà" prevista per domenica 12 maggio a Latina. «Le avverse condizioni metereologiche previste

hanno indotto l’Uisp di Latina a rinviare l’appuntamento - si legge in una nota - La manifestazione, programmata alle 10 con partenza dal Parco Falcone e Borsellino, si sarebbe svolta in condizioni decisamente poco adatte per i tanti bambini attesi ai nastri di partenza».



Bicincittà slitterà al prossimo mese di settembre, presumibilmente il 22. «Impossibile, infatti, individuare date più vicine, visto l’appuntamento elettorale del 26 maggio e visto che la location sarà occupata da svariati altri eventi nelle settimane successive».



Le persone che hanno già acquistato i biglietti per l’iscrizione possono chiedere la restituzione delle somme versate rivolgendosi alla sede Uisp di via Don Morosini, a Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA