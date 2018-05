RIETI - Successo di partecipanti per Bicincittà, manifestazione nazionale Uisp promossa dall'associazione Musikologiamo.La carovana è partita da piazzale Angelucci dopo aver ricevuto il kit di partecipazione, comprendente maglietta, succo di frutta, merendina, bottiglietta d'acqua. L'arrivo intorno alle 12 in via Garibaldi di fronte alla sede di Radiomondo dove sono stati regalati molti gadget.Questa edizione della manifestazione è stata dedicata al 70esimo della Costituzione della Repubblica italiana e nell'occasone sono stati premiati in via Garibaldi anche i partecipanti al triangolare di calcio (soci coop-forze dell'ordine-avvocati Terni) Trofeo Noi di Coop 70esimo costituzione Repubblica.