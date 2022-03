Fedeli jr fa sul serio: dalla Bf Sport può nascere in futuro un'alternativa all'attuale Rieti calcio

RIETI - Fedeli jr-Bf Sport: contatto. Andrea, il figlio dell'ex patron del Rieti calcio, oggi, si è incontrato a Rieti con la proprietà del club giallonero, per provare a inserirsi nel loro progetto e farlo diventare la vera alternativa all'attuale Fc Rieti, nel caso in cui la società attualmente in mano al duo Ferretti-De Martino dovesse continuare a trascinarsi senza un vero indirizzo sportivo o, peggio ancora, nel caso in cui il club amarantoceleste dovesse finire la sua corsa in un'aula di Tribunale.

Incontro conoscitivo. "Con Andrea Fedeli ci siamo conosciuti meglio e abbiamo scambiato ognuno le proprie impressioni su ciò che si potrebbe sviluppare - dichiara Matteo Zepponi, uno dei due soci di riferimento della Bf Sport. - Gli abbiamo spiegato che oltre a essere una società sana e nata dall'idea di un gruppo di amici che ancora oggi manifesta affiatamento e senso d'appartenenza, stiamo per iniziare i lavori di ristrutturazione del "Ciccaglioni" e dell'antistadio. Giovedì prossimo a Pomezia, avremo modo di incontrare suo padre, Franco Fedeli, colui che di fatto finanzierebbe il nuovo corso della Bf Sport, trasformandola nei tempi giusti in Rieti calcio".