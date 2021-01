Epifania di solidarietà, il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia dà il via alla “Befana Tricolore”

RIETI - A poche settimane dalla costituzione del Circolo cittadino di Fratelli d'Italia, il Direttivo del Coordinamento «ha voluto dare subito un segnale di solidarietà in un momento delicato per la situazione pandemica che attanaglia il Paese ed il territorio reatino».

«Abbiamo pensato di iniziare la nostra attività di Circolo ponendo l'attenzione a chi, probabilmente, vive questo momento di pandemia con sgomento ed incredulità: i bambini. - dichiara il coordinatore cittadino Claudia Chiarinelli - La nostra città in questi mesi ha dato prova di grande unità e generosità, sono stati molti i gesti di solidarietà che si sono susseguiti, noi abbiamo deciso di donare un sorriso ed un momento di leggerezza ai bambini, e grazie al contributo del gruppo ed a generose donazioni di simpatizzanti, siamo riusciti a raccogliere moltissimi giocattoli, tutti rigorosamente nuovi e rivolti a varie fasce di età».

«Abbiamo preso contatto con alcune strutture che ospitano bambini e con la Caritas, che meglio di noi é in grado di veicolare questi doni nella giusta direzione, ma contiamo di farne dono, ove possibile, anche agli asili. Purtroppo le restrizioni di questi giorni, non ci consentono di consegnare i giocattoli rispettando la tradizione dell'Epifania, ma non ci siamo arresi ed abbiamo comunque concertato una modalità che sia rispettosa delle regole anti covid ma che non snaturerà il fine ultimo che ci siamo dati, ossia donare un sorriso ed una piccola gioia ai nostri bambini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA