Successo per la Befana al de Lellis: regalato un sorriso ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di Pediatria

RIETI - Il 6 gennaio è da sempre una delle ricorrenze più amate dai bambini. Per tale motivo la Asl di Rieti, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti e i volontari dell’associazione Alcli e Le Capanne di Talocci, hanno deciso di festeggiare l’Epifania cercando di rendere la giornata più allegra e spensierata ai piccoli degenti del reparto di Pediatria del de Lellis. Tra i presenti, il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, il Comandante dei Vigili del Fuoco Domenico Petrizza, la Presidente dell’Alcli Santina Proietti e il Presidente de Le Capanne Silvio Fabrizi.



L’evento “Befana in ospedale 2023” si è aperto alle ore 11 in prossimità dell’ingresso dell’ospedale con la Befana dei Vigili del Fuoco che, dopo essersi preparata per questa “missione speciale”, è salita a bordo del cestello di una scala aerea in dotazione al Comando che l’ha portata fino alle finestre del reparto dove ha salutato i bambini bussando con la sua scopa ai vetri e regalando piccole emozioni e tanti sorrisi ai piccoli ricoverati.



L’evento si è poi trasferito all’interno del reparto di Pediatria dell’ospedale dove la Befana dei Vigili del Fuoco ha incontrato la Befana della Asl di Rieti e dell'Associazione Le Capanne; dopo le foto di rito per l’originale faccia a faccia, le “vecchine” armate di scopa e di sacco hanno distribuito ai bimbi ricoverati calze, dolci e giocattoli, gentilmente donati dai Vigili del Fuoco e dalle Associazioni Alcli e Le Capanne, davanti agli sguardi divertiti di familiari e operatori sanitari.