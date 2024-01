Domenica 7 Gennaio 2024, 05:20

Si è fatta un po’ attendere, si è fatta acclamare dai bambini prima di apparire. Problemi con la scopa, ha detto. Ma alla fine si è materializzata e ha fatto contenti tutti. La Befana 115 dei Vigili del fuoco ha rischiato di non arrivare a causa del maltempo, come è effettivamente successo alla sua calza, quella più lunga del mondo, che dopo essere stata rimandata recupera oggi.

Con piazza del Plebiscito fuori gioco, si è dovuta cercare una piazza alternativa. E pure in fretta. La scelta - per restare in centro, ma anche per avere spazio a disposizione - è ricaduta sul Sacrario. Nessun volo dall’alto a terra: la Befana è apparsa sulla scopa sbucando agli occhi dei presenti da sopra la chiesa degli Almadiani, grazie al supporto dell’autoscala dei Vigili del fuoco. Che hanno mantenuto la suspense fino all’ultimo, giocando a dialogare con lei prima dell’apparizione e con le luci a occhio di bue a girare sui palazzi per farle trovare la strada e per mantenere la sorpresa sul luogo da dove sarebbe arrivata.

Meno spettacolare forse, ma la partecipazione c’è stata lo stesso. I conti li hanno fatto gli stessi Vigili del fuoco dal palco: mille calzette da distribuire ai bambini, accompagnati come minimo da uno dei due genitori. Quindi, tra le 2.500 e le 3mila persone. La sindaca Chiara Frontini dal palco ha ringraziato il 115, «che ci regala questo bellissimo spettacolo, quindi un grande applauso va a tutti i vigili del fuoco di Viterbo, che sono un punto di riferimento e una sicurezza pere tutti noi. Grazie anche alla protezione civile, che è qui con noi e ci sta aiutando a mantenere l’ordine in piazza, e alla polizia locale».

Poi sul palco è salita lei, la Befana. A salutare e fare foto coi più piccoli. Poi, tutti a ritirate la calzetta.