RIETI - Questa mattina, presso l'ospedale de Lellis di Rieti, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti e gli amici delle Associazioni Alcli, Anmic, Avis, Lilt, La Strada onlus, Le Capanne di Talocci, Krisalidea e Rieticuore, la Asl di Rieti ha festeggiato l'Epifania, con i degenti e i loro familiari. L'evento di umanizzazione delle cure e della vita in ospedale, organizzato dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, chiude la Rassegna "La Magia del Natale al de Lellis" iniziata il 24 dicembre con Babbo Natale in Corsia e proseguita con il Concerto di Natale e Cinema in Ospedale.



Grazie ai Vigili del Fuoco di Rieti, la vecchina si é calata dal tetto del nosocomio per la gioia di piccoli e grandi. L'iniziativa é proseguita con una visita nei reparti di Pediatria/Neonatologia, Geriatria, Medicina, Oncologia, Ortopedia/Traumatologia e Hospice.Presenti, con i Vigili del Fuoco e i rappresentanti delle Associazioni, il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Rieti Paolo Mariantoni.