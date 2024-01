Rieti, la befana dei vigili del fuoco alla Pediatria dell'ospedale de Lellis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Befana dei vigili del fuoco nel reparto Pediatria del De LellisAnche quest’anno, in occasione dell’Epifania, i Vigili del Fuoco del Comando di Rieti hanno organizzato, sotto il segno della solidarietà in collaborazione con la Direzione sanitaria ospedaliera, uno speciale evento dedicato ai bambini degenti nel reparto Pediatria dell’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. La Befana dei vigili del fuoco, con uno spettacolare ingresso dalla finestra a bordo dell’autoscala VVF, si è introdotta nel nosocomio e - insieme alla Befana dell’Associazione Alcli “Giorgio e Silvia”, ha visitato le varie stanze del reparto distribuendo doni e calze con caramelle e dolci ai piccoli pazienti ricoverati, omaggiando anche il personale sanitario del reparto pediatrico, in segno di riconoscenza e apprezzamento per il grande impegno quotidianamente profuso nella salvaguardia della salute dei più piccoli. Presenti il comandante VVF Ing. Domenico Petrizza e il vice comandante Raffaele Sebastiani, il presidente della Provincia Roberta Cuneo, il direttore sanitario Massimiliano Angelucci, il primario del Reparto dott.ssa Franca Faraoni e il vice presidenete Alcli Emilio Garofani.