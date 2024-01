Il Real Sebastiani espugna Vigevano 67-85 e blinda il quarto posto. Foto

RIETI - Un ottimo Real Sebastiani Rieti espugna il PalaElachem di Vigevano nella ventunesima giornata del girone verde di Serie A2. 67-85 il punteggio finale di una gara giocata in maniera solida dai reatini che difendono bene e si trovano a meraviglia nella metà campo offensiva.

Johnson mattatore con 26 punti, doppia doppia per un decisivo Hogue (18 punti e 13 rimbalzi), doppia cifra anche per capitan Spanghero (13 punti con tre triple). Una vittoria pesante per la classifica, che consolida il quarto posto del Rsr visti gli altri risultati (sconfitte per Cremona e Milano).

Primo quarto

Equilibrio in avvio di gara con Rieti brava a rispondere al vantaggio iniziale dei padroni di casa (6-2) con la tripla di Piccin e i liberi di Raucci (6-9).

Dopo il vantaggio di Vigevano col contropiede di Leardini, Rieti tenta un allungo con un propositivo Johnson, la tripla di Spanghero e il semigancio di Ancellotti (13-18). Strautmanis e Bertetti accorciano e fissano il primo parziale sul 16-18.

Secondo quarto

Meglio le difese rispetto agli attacchi nella prima parte del secondo periodo. Spanghero punisce subito da tre poi Battistini porta i suoi sul meno uno (20-21) che costringe coach Rossi a chiamare time-out. Buon rientro in campo per il Rsr con Johnson protagonista: due triple dell’americano amarantoceleste portano Rieti sul più 8 (29-37). Ancora Spanghero a segno da tre, gli ospiti toccano la doppia cifra di vantaggio poi il tiro in corsa di Smith manda le squadre negli spogliatoi sul 32-40.

Terzo quarto

Pronti via e Rieti vola sul più 15 con Johnson (32-47). Wideman con problemi di falli deve uscire e Hogue ne approfitta con due canestri consecutivi prima della tripla di Johnson (39-54). Rieti prova a scappare con il più 20 targato da Johnson e Sarto (42-62). Vigevano approfitta di un passaggio a vuoto degli amarantocelesti che con leggerezza sciupano diversi possessi e tornano fino al meno 16 con Smith (50-66).

Quarto quarto

Tripla di Petrovic che torna in campo bene, così come rientra bene Hogue che guadagna anche un antisportivo di Bertetti appoggiando il 53-72. Rieti gioca bene, difende costringendo Vigevano a diverse palle perse e in attacco Hogue innesca bene Petrovic sugli scarichi (58-76). Sui liberi di Johnson scorrono i titoli di coda al PalaElachem, Rieti batte Vigevano 67-85.

Tabellini

Elachem Vigevano – Real Sebastiani Rieti 67-85

Parziali: 16-18; 16-22; 18-26; 17-19

Quintetti

Elachem Vigevano: Smith, Peroni, Leardini, Rossi, Wideman

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Elachem Vigevano: Leardini 4, Bettanti, Smith 20, Wideman 7, Bertoni, D’Alessandro, Strautmanis 6, Bertetti 6, Battistini 9, Rossi 9, Peroni 6. All. Pansa

Real Sebastiani Rieti: Sarto 5, Sanguinetti, Petrovic 6, Piccin 3, Hogue 18, Ancellotti 2, Johnson 26, Raucci 6, Poom 4, Italiano 2, Spanghero 13. All. Rossi

Arbitri: Jacopo Pazzaglia di Pesaro, Mauro Moretti di Marsciano (PG) e Pasquale Pecorella di Trani