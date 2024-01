Real Sebastiani, espugnare Vigevano per blindare il quarto posto. Rossi: «Avversario tosto, precisione e controllo»

RIETI - Penultimo appuntamento del girone verde di Serie A2 domani che vede il Real Sebastiani Rieti affrontare in trasefrta Vigevano. Rieti arriva in Lombardia con la voglia di rialzarsi dopo lo stop interno contro Cantù e consapevole che in palio ci sono due punti importanti che possono aumentare il margine tra la squadra di coach Rossi e l’ottava posizione, occupata proprio da Vigevano.

Gli avversari

La neopromossa, come detto, occupa l’ottavo posto del girone verde con un record di 8 vittorie e 12 sconfitte. La coppia di americani formata da Ike Smith e il lungo Tyler Wideman (16 punti a testa di media) è il principale terminale offensivo dei lombardi. Peroni, Leardini e Filippo Rossi completano il quintetto, ma attenzione anche a Battistini in uscita dalla panchina. Assente Amici e in dubbio Bertetti. In palio ci sono punti pesanti che Rieti dovrà sudarsi nella “Salonicco d’Italia”. Non ci sarà Frattoni, mandato in prestito dal Rsr a San Severo, oltre a Vittorio Nobile.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi parla così della gara di Vigevano: «La sconfitta con Cantù ci deve motivare! Dovremo prendere le energie positive dalla rabbia che ci lascia quel tipo di sconfitta e trasformarle in una prestazione di squadra completamente diversa. Vigevano è tra le squadre più in forma del campionato, viene da 4 vittorie nelle ultime 5 partite, con successi importanti conquistati con Torino, Treviglio e Cantù. Sarà una battaglia, vista l'importanza dei punti in palio, ma dovremo esser comunque bravi a giocare con precisione e controllo, contro una squadra che merita tutto il nostro rispetto».

L’esterno amarantoceleste Alvise Sarto presenta così la gara: « Abbiamo il desiderio di riscattarci, dopo la brutta sconfitta contro Cantù. Vogliamo dimostrare a noi stessi di essere in grado di giocare contro squadre aggressive, come lo sono stati i brianzoli e come lo sarà Vigevano. I gialloblù hanno alzato notevolmente la loro qualità difensiva rispetto a quando li abbiamo affrontati al PalaSojourner.

Sono una squadra in grandissima forma e sul loro campo non sarà per nulla facile».

Per Vigevano parla il coach Lorenzo Pansa: «Giochiamo contro una delle squadre più solide del girone. Si tratta un avversario dotato di una delle rotazioni più solide del campionato, che fa dell'intensità difensiva e della fisicità la sua arma primaria, ma che allo stesso tempo dispone in attacco di punte di altissimo livello, come Jazz Johnson e Alvise Sarto. Dal canto nostro dovremo farci trovare pronti a mettere in campo la nostra durezza ed energia, per essere decisi a combattere contro di loro per 40 minuti interi; sappiamo che non sarà facile, ma è ancora vivo in tutti noi il ricordo della sconfitta rimediata contro Latina nell'ultima nostra uscita casalinga. Per cui vorremmo riproporre e, se possibile, migliorare quanto fatto vedere nella trasferta successiva di Agrigento».

Così in campo

Vigevano: Leardini 00, Bettanti 2, Smith 3, Wideman 4, Bertoni 8, Strutmanis 12, Bertetti 14, Battistini 19, Rossi 33, Peroni 66. All. Pansa

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Jacopo Pazzaglia di Pesaro, Mauro Moretti di Marsciano (PG) e Pasquale Pecorella di Trani

Le altre gare del girone verde (XXI giornata)

Monferrato Basket – Cantù 71-92

Agrigento – Juvi Cremona

Torino – Urania Milano

Treviglio – Latina

Trapani Shark – Luiss Roma

Classifica

Trapani Shark 38

Cantù 32

Torino 26

Real Sebastiani Rieti 24

Juvi Cremona 24

Urania Milano 22

Treviglio 20

Vigevano 16

Luiss Roma 14

Agrigento 10

Monferrato Basket 10

Latina 6