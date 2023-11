Il Real Sebastiani ritrova il sorriso: Vigevano ko 80-71. Foto. Johnson sugli scudi, debutto ok per Sanguinetti

RIETI - Real Sebastiani Rieti torna alla vittoria in una gara di capitale importanza nella decima giornata del girone verde di Serie A2. Al PalaSojourner contro Vigevano finisce 80-71 per la squadra di coach Alessandro Rossi che comanda dall’inizio alla fine.

Johnson mattatore con 27 punti, fondamentali Ancellotti e Italiano, buono l’esordio di Sanguinetti (8 punti). Rieti esce da una settimana complicata con due punti pesantissimi per la classifica.

Primo quarto

Rieti apre le danze con le triple di Spanghero e Johnson per il primo allungo (7-2).

Raucci e Johnson puniscono ancora dalla lunga distanza, mentre Vigevano prova ad accorciare liberando sotto canestro Wideman e Battistini (17-12). Terza tripla di un ispirato Johnson, Battistini risponde dalla media: il primo quarto termina 21-16.

Secondo quarto

Ancellotti attacca bene il fondo e porta Rieti in doppia cifra di vantaggio (26-16). Altra tripla di Johnson e primi punti in maglia Rsr per Sanguinetti: coach Pansa deve chiamare time-out sul 31-19 per Rieti. Sebastiani che va a segno con le soluzioni personali di Italiano e Spanghero, mentre Vigevano mette in ritmo Peroni con due triple (43-35). Tripla di Sanguinetti ma Rossi sulla sirena risponde: a fine primo tempo il punteggio è 46-39.

Terzo quarto

Rientro in campo frenetico e nervoso di Rieti che subisce il gioco da tre di Rossi e al secondo fallo in attacco fischiato a Hogue gli arbitri sanzionano la panchina reatina con un tecnico, Wideman converte e poi ancora Rossi a segno per il pareggio (46-46). Dopo quattro minuti si sblocca finalmente Rieti con la tripla di Sanguinetti. Ancellotti suona la carica, Italiano segna da tre, poi altro tecnico fischiato a Rieti dopo un dallo non fischiato a Spanghero (56-53). Il PalaSojourner si scalda, Italiano punisce ancora dalla lunga e Johnson va a segno col gioco da tre caricando pubblico e compagni (62-53). Terza tripla di Italiano e canestro su rimessa di Johnson: Rsr avanti ancora di 10 (67-57).

Quarto quarto

Johnson permette al Real di allungare: la sua tripla vale il più 15 (74-59). Vigevano trova due giochi da tre consecutivi con Bertetti e Wideman per ricucire lo svantaggio (74-65). Rieti concede poco a Vigevano, Johnson arricchisce il su bottino personale a cronometro fermo (78-69). Sul canestro di Hogue a un minuto dalla fine scorrono i titoli di coda: Rieti batte Vigevano 80-71.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Vigevano 80-71

Parziali: 21-16; 25-23; 21-18; 13-14

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Spanghero, Johnson, Piccin, Raucci, Hogue

Vigevano: Peroni, Smith, Rossi, Leardini, Wideman

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 8, Frattoni, Petrovic 8, Bidarra, Piccin, Hogue 4, Ancellotti 10, Johnson 27 , Raucci 3, Italiano 11, Spanghero 9. All. Rossi

Vigevano: Leardini, Bettanti, Smith 8, Wideman 14, Bertoni, Amici 8, Pisati, Strautmanis, Bertetti 13, Battistini 14, Rossi 8, Peroni 6. All. Pansa

Arbitri: Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Luca Bartolini di Fano (PU)