Real Sebastiani sfiderà Vigevano, team giovane che punta sul fattore campo: il roster e le aspettative

RIETI - Continua il percorso di avvicinamento del Real Sebastiani Rieti all’inizio del suo primo storico campionato di Serie A2. Tanta la curiosità intorno al campionato e al Girone Verde che vede, oltre a Rsr e Luiss Roma, un’altra squadra proveniente dallo scorso campionato di Serie B, ovvero la neopromossa Pallacanestro Vigevano.

Vigevano

Vigevano è stata protagonista assoluta dello scorso campionato di Serie B, concluso al meglio con la promozione ottenuta sul campo nella Poule di Ferrara battendo Orzinuovi prima e Real Sebastiani poi.

Il roster

Sono quattro i giocatori confermati dopo l’ottimo campionato di B dello scorso anno: vestiranno la canotta gialloblu anche nella prossima stagione le guardie Filippo Rossi e Michele Peroni, l’esterno Lorenzo D’Alessandro e il giovane lungo Krystofers Strautmanis. Cabina di regia affidata a Gianmarco Bertetti, lo scorso anno tra Ferrara e Udine. Gli esterni italiani saranno Leonardo Battistini, in forza a Cividale nelle ultime tre stagioni, Giacomo Leardini, ala da oltre 10 punti di media a Legnano lo scorso anno (Serie B) e i giovani Simone Rossi (2003), Matteo Bettanti (2004) e Filippo Bertoni (2004). Gli statunitensi saranno l’atletica guardia Ike Smith, reduce dall’esperienza finlandese con il Tampereen Pyrinto (oltre i 20 punti e i 7 rimbalzi di media) e il lungo Tyler Wideman, proveniente dall’A2 israeliana dove ha giocato con la maglia dei Ramat Hasharon (16 punti e 11 rimbalzi di media). In panchina non siederà Paolo Piazza, l’artefice della cavalcata che è valsa la promozione in A2: ad allenare i lombardi sarà Lorenzo Pansa, lo scorso anno a Treviglio come assistente dell’ex tecnico del Real Sebastiani Alessandro Finelli. Vigevano è una squadra giovane, attorno alla quale c’è sicuramente molta curiosità e che con il solito entusiasmo e il calore del pubblico proverà a dire la sua anche in A2.

Le dichiarazioni

La squadra neopromossa in A2 si è ritrovata la scorsa settimana per l’inizio della preparazione e in quell’occasione il nuovo coach Lorenzo Pansa (in foto) tramite i canali ufficiali della società ha messo subito in chiaro quali saranno gli obiettivi per questa stagione: «La preparazione è cominciata bene, dovremo essere bravi a mantenere questo atteggiamento anche quando comincerà il campionato - - abbiamo avvertito da subito l’entusiasmo del pubblico.

Sarà una stagione dura, dovremo combattere, il pubblico di Vigevano ci darà sicuramente una mano per andare anche oltre i nostri limiti».

«Gli aspetti fondamentali di quest’anno per noi saranno creare un bel gruppo, fondato sul nucleo dello scorso anno e sui molti giovani che ci sono – spiega invece il playmaker titolare Gianmarco Bertetti – dovremo allenarci bene e rendere il nostro palazzetto un fortino».

Tutta la squadra, dai giocatori allo staff, punta sul calore del pubblico che a partire da quest’anno non riempirà lo storico palazzetto del PalaBlasetta, dove si guadagnò l’appellativo di “Salonicco d’Italia”, bensì il PalaElachem.

Gli incroci

Bisognerà aspettare il 19 novembre per il primo incrocio (al PalaSojourner) tra Rsr e Vigevano nel penultimo turno del Girone Verde: le due neopromosse che si ritroveranno una di fronte all’altra dopo oltre 5 mesi dal match di Ferrara vinto dai gialloblu. Il ritorno a Vigevano sarà il 28 gennaio.