Il Real Sebastiani chiude con un altro ko e resta in serie B: Vigevano vince 73-67 e vola in A2

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti chiude la Poule Promozione di Ferrara con tre sconfitte su altrettante gare. Oggi sarebbe servito un vero e proprio miracolo per sperare nella promozione, aggrappata solo alla matematica, ma il miracolo non c’è stato.

Vigevano vince 73-67 ed è la prima squadra ad approdare in A2. A Rieti, guidata da un Chinellato da 18 punti, non basta la reazione d’orgoglio e lascia Ferrara con tanti rimpianti e rammarico.

Primo quarto

Dopo un break di 8-2 di Vigevano, Rieti comincia ad entrare in ritmo, soprattutto con il tiro nel pitturato: Chinellato e Paesano accorciano fino al meno 1 (10-11).

Vigevano alza il ritmo e guidata da Ragagnin allunga: il bel canestro in virata di Rossi vale la doppia cifra di vantaggio e il 15-25 con cui si chiude il primo quarto.

Secondo quarto

Strautmanis dall’arco allunga sul più 11 (28-17) ma Rieti mette in campo un po’ di orgoglio e con 6 punti di Chinellato accorcia sul 30-24. Contento firma anche il meno 3 (32-29) ma Vigevano riesce con i liberi di Benites e l’appoggio di Strautmanis a mettere ancora la doppia cifra di vantaggio (40-29). Mazzotti ritrova il pallone vagante e schiaccia per il 41-33 con cui si va all’intervallo lungo: continuano i problemi al tiro di Rieti che chiude i primi due quarti con 0/8 da tre e 7/15 ai liberi.

Terzo quarto

Vigevano aggredisce la gara, Rieti fatica e i lombardi allungano con un parziale di 8-0 per il 49-33. Il Real Sebastiani riesce finalmente a sbloccarsi da tre e con Tomasini e Piccin firma il contro-break di 10-0 per il meno 6 (49-43). Vigevano trova punti dalla lunetta, Paesano risponde, ma la tripla da otto metri di Peroni ridà margine a Vigevano (57-48). La grande tripla di Bushati e il piazzato di Tomasini valgono il meno 6: il terzo quarto finisce sul 59-53 per Vigevano.

Quarto quarto

La tripla di Bushati porta Rieti a un possesso (59-56) ma Vigevano risponde immediatamente con due canestri in fila prima della tripla di Benites del 66-56. Chinellato prova a tenere in vita i suoi, ma il margine a due minuti dalla fine resta di 10 punti (70-60). Rieti non vuole mollare e Tomasini si alza dall’angolo per il meno 5 (70-65). Laudoni chiude i conti, Ceparano accorcia solamente: Rieti perde 73-67, Vigevano sale in A2.

Tabellini

Vigevano – Real Sebastiani Rieti 73-67

Parziali: 25-15; 16-18; 18-20; 14-14

Quintetti:

Vigevano: Benites, Peroni, Rossi, Mercante, Strautmanis

Real Sebastiani Rieti: Bushati, Piccin, Contento, Chinellato, Matrone

Vigevano: Benites 9, Tagliavini, Laudoni 14, Mercante 2, Pisati, D’Alessandro, Strautmanis 10, Ragagnin 6, Broglia 4, Spaccasassi, Rossi 15, Peroni 13. All. Piazza

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo, Tomasini 12, Paesano 11, Contento 6, Piccin 6, Valente, Chinellato 18, Mazzotti 4, Matrone, Ceparano 4, Frattoni, Bushati 6. All. Dell’Agnello

Arbitri: Antonio Giuseppe Giordano di Gela (CL) e Elia Scaramellini di Colli al Metauro (PU)