Real Sebastiani, mission impossible per l'A2: travolgere Vigevano e sperare nella Luiss

RIETI - Oggi calerà il sipario sulla Poule Promozione di Ferrara che stabilirà le due neopromosse in Serie A2. Le due giornate disputate finora hanno lasciato l’amaro in bocca a tutto il popolo del Real Sebastiani Rieti che con due sconfitte, compreso il pesantissimo ko di ieri contro Orzinuovi (64-84), si trova con un piede e mezzo in Serie B. La matematica lascia ancora una piccolissima speranza ai reatini che per sperare nella promozione devono battere largamente Vigevano oggi pomeriggio (ore 16.30) e aspettare buone notizie dalla gara delle 19 tra Luiss Roma (già in A2 in caso di successo dei reatini) e Orzinuovi. Se tutti i pianeti si dovessero allineare per questo scenario, la differenza canestri, per ora impietosa per i reatini, farà da giudice.

Gli avversari

Vigevano è l’unica squadra presente ora a Ferrara che si è classificata seconda nel proprio girone. La squadra di coach Piazza venerdì ha cominciato alla grande il suo cammino battendo 76-64 Orzinuovi con una grandissima prova di carattere. Ieri ha solo sfiorato il bis contro la Luiss: i lombardi sono stati sopra nel finale di gara anche di 18 punti prima della clamorosa rimonta degli universitari che si sono poi imposti nel supplementare 86-94. La forza di Vigevano è indiscussa, con tanti giocatori in grado di creare pericoli, come l’imprevedibile Benites, gli esterni Peroni e Laudoni, gli esperi Broglia e Mercante e il giovane Strautmanis. In dubbio D’Alessandro, infortunatosi nella gara di ieri ad una caviglia. Più che guardare agli avversari, il Real Sebastiani Rieti dovrebbe ritrovare se stesso: le due sconfitte contro Luiss e Orzinuovi hanno tolto tanto alla squadra di coach Dell’Agnello che è arrivata a Ferrara carica di aspettative e dopo due giorni si ritrova a dover fare i conti con l’obiettivo promozione quasi sgretolato.

Rieti si aggrappa solo alla matematica e spera di ritrovarsi domani sera a pari punti con Vigevano e Orzinuovi: in caso di arrivo a 2 delle tre squadre, sarà la differenza canestri complessiva a determinare la seconda promossa in A2. Rieti dovrebbe battere largamente Vigevano e sperare poi in un pesante ko di Orzinuovi contro la Luiss, che in caso di vittoria reatina scenderebbe in campo già da neopromossa in A2. Serve un vero e proprio miracolo.

Così in campo

Vigevano: Benites 2, Tagliavini 6, Laudoni 8, Mercante 9, Pisati 10, D’Alessandro 11, Ragagnin 13, Nicola 17, Broglia 18, Spaccasassi 23, Rossi 33, Peroni 66. All. Piazza

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Spanghero 45, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Antonio Giuseppe Giordano di Gela (CL) e Elia Scaramellini di Colli al Metauro (PU)

I risultati della Poule Promozione

Vigevano – Orzinuovi 76-64

Real Sebastiani Rieti – Luiss Roma 65-69

Vigevano – Luiss Roma 86-94

Real Sebastiani Rieti – Orzinuovi 64-84

Domani ore 16.30: Real Sebastiani Rieti – Vigevano

Domani ore 19: Luiss Roma – Orzinuovi

Classifica

Luiss Roma 4 (+12)

Orzinuovi 2 (+8)

Vigevano 2 (+4)

Real Sebastiani Rieti 0 (-24)