Il Real Sebastiani ricevuto dal vescovo: «Presto verrò al PalaSojourner per ammirarvi»

RIETI - Nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre, il Real Sebastiani Rieti è stata ricevuto, presso la sala degli Stemmi del Palazzo Vescovile, dal Vescovo della Diocesi di Rieti, Vito Piccinonna, per un saluto ufficiale.



«Vi ringrazio per questa visita - ha dichiarato il Vescovo - Prossimamente sarò felice di venire ad ammirarvi al PalaSojourner. Come educatore e come Vescovo mi sento sempre di tifare per i sogni delle persone. Noi siamo ciò che amiamo e ciò che soffriamo, spero che mentre portate avanti la vostra giovinezza non vi chiudate a riccio davanti alle difficoltà degli altri».



La proprietà, nella persona di Roberto Pietropaoli e Antonella Cingolani, ha donato al Vescovo una maglia ufficiale autografata da tutti i giocatori.



Tutta la squadra ha poi autografato un pallone al piccolo Andrea tifosissimo della Sebastiani.