Sorride il Real Sebastiani. Foto. Rossi: «Bene ritmo alto e attacco, ma troppi canestri concessi»

RIETI - Un Alessandro Rossi soddisfatto dopo la prova maiuscola della sua Real Sebastiani Rieti che bissa il successo della prima giornata ad Agrigento e vince anche la prima al PalaSojourner contro un cliente scomodo come Torino: 91 -84 il finale. Partita sempre in controllo e buona prova offensiva delle “bocche da fuoco” amarantocelesti unita ad una buona fase difensiva nel momento topico della gara.

Dichiarazioni

«La squadra ha gestito e controllato molto bene il ritmo della partita – spiega coach Rossi – bravi ad imporre ritmo alto contro una squadra fisica come Torino.

Non idonea la nostra prestazione a livello difensivo dallo stretto punto di vista tecnico con tanti canestri concessi in area, ma abbiamo sopperito con un’ottima prestazione in attacco. Loro non avevano Schina e Vencato ha giocato solo nel secondo tempo, ma si vede che è una squadra che qualche mese fa ha giocato una finale playoff. Nell’ultimo quarto siamo andati subito in bonus e con i ritmi che si sono abbassati loro ci hanno rosicchiato qualche punto. Dobbiamo probabilmente crescere nella gestione. Non mi illudo per le due vittorie iniziali in un campionato che sarà lunghissimo».

«Piccin sta recuperando bene facendo grandi progressi, non siamo lontani dal rientro in campo, siamo soddisfatti del lavoro dello staff. Adesso proviamo a recuperare le energie. Adesso andiamo a Treviglio provando a ripulirci dopo la sconfitta in Supercoppa poi domenica ci attende una gara importantissima per il nostro campionato che è quella contro Latina».

Il Rsr tornerà in campo come detto da coach Rossi mercoledì sera (20.30) nel turno infrasettimanale in casa della Blu Basket Treviglio.