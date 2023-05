Rsr si avvicina alla finale. Foto. Dell'Agnello: «Avanti così ma a Sant'Antimo non sarà facile»

RIETI - Si va a Sant’Antimo sul 2-0. Era quello che si voleva e il clima in sala stampa è disteso e al contempo sereno come chi è consapevole di aver fatto appieno il proprio dovere.

Il coach Sandro Dell’Agnello analizza ancora una volta con soddisfazione la gara dopo la seconda vittoria in tre giorni nel primo turno di playoff.

«Anche oggi secondo me abbiamo fatto una grande partita – spiega il coach – i risultati di ieri hanno dimostrato come in ogni serie ci sia equilibrio perché i valori sono alti.

Loro sono un’ottima squadra e noi abbiamo messo in campo un’ottima difesa. Abbiamo fatto 4 minuti di superficialità assoluta che dobbiamo assolutamente evitare. Tolti quei minuti, abbiamo fatto un’ottima gara. Dobbiamo continuare così perché a Sant’Antimo non sarà facile. Loro sono ovviamente più corti di noi, ci siamo comportati bene in difesa nelle prime due gare e contiamo di ripeterci. Il roster lungo è un grande vantaggio anche se la stanchezza ai playoff si comincia a sentire dal secondo/terzo turno.

Il Real Sebastiani Rieti tornerà in campo per gara tre a Sant’Antimo venerdì 19 maggio (palla a due alle 20.30) per provare a chiudere subito la serie e accedere alla finale del Tabellone 3.