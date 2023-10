Real Sebastiani punta al tris: sconfiggere Treviglio per riscattare anche la Supercoppa. Rossi: «Sereni e convinti»

RIETI - Turno infrasettimanale per la terza giornata di Serie A2. Il Real Sebastiani Rieti di coach Alessandro Rossi scenderà in campo questa sera (20.30) nella trasferta contro la Treviglio dell’ex coach Finelli. Rieti punta a dare continuità all’ottimo avvio in campionato (due vittorie su due) e a rifarsi dopo la sconfitta contro i lombardi in semifinale di Supercoppa Lnp.

Gli avversari

Rieti conosce bene la forza di Treviglio e quali sono i punti forti della squadra allenata da coach Finelli. Protagonista di una partenza sprint Federico Miaschi, esterno talentuosissimo che sta viaggiando oltre i 23 punti di media nelle prime due di campionato e autore di 26 nel precedente contro la Sebastiani. In quell’occasione era a mezzo servizio la guardia americana Terrell Harris che in campionato sta cominciando ad ingranare (18.5 punti di media). Sotto canestro occhi puntati sulla coppia Pacher – Guariglia, un duo sicuramente tra i più pericolosi in tutto il campionato di A2. In cabina di regia l’ex nazionale Luca Vitali, mentre sarà assente l’apporto dalla panchina dell’esperto play Bruno Cerella, indisponibile a causa di problematiche articolari al ginocchio destro. Pronti a dare una mano alla causa invece gli esperti Sacchetti e Giuri e i classe ’99 Barbante e Pollone. In casa Real Sebastiani sarà ancora assente Lorenzo Piccin che, come annunciato da coach Rossi nella conferenza stampa post Torino, non è lontano dal rientro in campo.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach del Rsr Alessandro Rossi commenta così l’impegno dei suoi nell’infrasettimanale: «Affrontiamo Treviglio, con cui abbiamo già giocato in Supercoppa – spiega Rossi - rispetto a quella gara dovrà cambiare l’atteggiamento, dovremo giocare con lo spirito di chi vuole cancellare le modalità con cui è arrivata quella sconfitta. Le due vittorie su due aiutano a lavorare meglio, in maggiore serenità e consapevolezza.

Non bisogna però dimenticare che siamo all’inizio e una rondine non fa primavera. Il campionato è ancora lungo!».

A commentare la difficile trasferta è anche il lungo Usa Dustin Hogue: «Conosciamo Treviglio e la sua forza – dice Hogue - hanno un grande talento. Ma se riusciamo a concentrarci sulle nostre capacità e a giocare come sappiamo in difesa, so che potremo dire la nostra in questa dura trasferta che ci aspetta».

Così in campo

Blu Basket Treviglio: Pacher 2, Vitali 7, Harris 10, Sacchetti 14, Barbante 16, Guariglia 18, Pollone 20, Giuri 21, Miaschi 22. All. Finelli

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI), Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (LC)

Le altre gare del girone verde in programma (III giornata)

Oggi

Ore 20.30

Urania Milano – Trapani Shark

Latina – Cantù

Agrigento – Torino

Juvi Cremona – Luiss Roma

Ore 21

Vigevano – Monferrato Basket

Classifica

Real Sebastiani Rieti 4

Luiss Roma 4

Trapani Shark 4

Agrigento 2

Cantù 2

Urania Milano 2

Treviglio 2

Torino 2

Juvi Cremona 2

Latina 0

Monferrato Basket 0

Vigevano 0