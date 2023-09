Real Sebastiani, ecco la quotata Treviglio dell'ex Rsr Finelli. «Rieti farà un campionato importante»

RIETI - È sicuramente una squadra ambiziosa quella del Blu Basket Treviglio, inserita nel girone verde insieme al Real Sebastiani Rieti. L’esperta squadra della provincia bergamasca ha confermato pedine importanti ed esperte in vista del prossimo campionato di A2 e punta a migliorarsi dopo la semifinale playoff della scorsa stagione.

Le dichiarazioni

Luca Infante, ex giocatore di A1 e A2 che ha appena chiuso la sua carriera a Montecatini, è adesso il nuovo direttore sportivo di Treviglio. Infante ha commentato così il mercato del Rsr durante una diretta twitch con Mondoaspicchi: «Rieti ha fatto un mercato importante – ha detto Infante - soprattutto se si guardano i due americani Hogue e Johnson. Sicuramente il Real Sebastiani si candida per fare un campionato importante e per stare nei piani alti della Serie A2. Poi va sempre ricordato che giocare sul campo di Rieti non è mai facile».

Treviglio

Dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto, nella scorsa stagione la formazione bergamasca ha raggiunto la semifinale playoff, persa poi contro Torino.

Il roster

Quattro le conferme nel roster: in cabina di regia restano in maglia Blu Treviglio gli esperti Marco Giuri e Luca Vitali, ex giocatore della nazionale; le altre due conferme di esperienza sono l’ex Milano Bruno Cerella e Brian Sacchetti, figlio di Meo Sacchetti e anche lui con un passato in nazionale.

Torna a Treviglio la guardia tiratrice Federico Miaschi. Tommaso Guariglia e Simone Barbante formeranno il giovane reparto lunghi, mentre il capitolo esterni italiani si chiude con Matteo Pollone. I due slot Usa saranno occupati dalla guardia Terrell Harris, lo scorso anno nell’A1 turca, e Aj Pacher, che torna a Treviglio dopo la promozione in A1 raggiunta con la Vanoli Cremona. Confermato sulla panchina l’ex tecnico del Rsr Alessandro Finelli.

Gli incroci

Rieti e Treviglio si affronteranno in occasione della terza giornata di campionato con la prima sfida in programma nel turno infrasettimanale di mercoledì 11 ottobre a Treviglio e il ritorno fissato per mercoledì 10 dicembre al PalaSojourner.