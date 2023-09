Real Sebastiani, l'ambiziosa Trapani Sharks costruisce un roster di alto livello: «Vogliamo vincere il campionato»

RIETI - La nuova società di Trapani punta sicuramente ad avere un ruolo di prima fascia quest’anno in A2. Inserita nel girone verde insieme al Real Sebastiani Rieti, la nuova Trapani Sharks è stata tra le protagoniste assolute del mercato con colpi importanti che mostrano le grandi ambizioni del nuovo patron Valerio Antonini.

Le parole del patron

Fin dalla conferenza stampa di inizio stagione, il presidente Valerio Antonini non si è mai nascosto e ha messo in chiaro gli obiettivi: «Voler costruire una squadra con l’obiettivo di vincere il campionato di A2 – ha dichiarato nella conferenza di presentazione Antonini – il coach avrà a disposizione un quintetto di assoluto livello con altrettanti cambi validi per vincere». Il mercato ha confermato le grandi ambizioni del presidente che ha l’intento di portare Trapani in alto con investimenti non soltanto sulle squadre ma anche sugli impianti: «Il PalaIlio sarà rinnovato, sono stati individuati gli interventi che andremo a fare per ridare alla città di Trapani un impianto rinnovato. Mi aspetto che la tifoseria ci supporti con grandi numeri: le partite di basket in casa si vincono con il tifo».

Il roster

È stato confermato il coach Daniele Parente alla guida della squadra.

Confermati anche il trapanese Marco Mollura (infortunatosi ad una caviglia durante la preparazione) e il lungo Andrea Renzi. Torna in amaranto anche l’ala Rei Pullazi. Importante il pacchetto esterni che vede l’ex Treviglio Pierpaolo Marini, Fabio Mian e Joseph Mobio, sceso di categoria dalla Vanoli Cremona. In regia si alterneranno Matteo Imbrò e Yancarlos Rodriguez, giocatore cresciuto cestisticamente a Rieti e ingaggiato quest’anno dal Real Sebastiani ma poi approdato in Sicilia dopo il pagamento di un buy-out alla società amarantoceleste. I due americani saranno Jarvis Williams, giocatore ingaggiato anche dalla Npc nel 2018 ma sostituito dopo appena un mese con Bobby Jones, e Jd Notae, guardia lo scorso anno in A1 greca con Salonicco (16 punti di media).

Gli incroci

Real Sebastiani e Trapani si incontreranno nell’ultima giornata del girone verde, in programma il 26 novembre in Sicilia e il 4 febbraio a Rieti. Le due squadra avranno però modo di misurarsi nell’ultima amichevole prima della Supercoppa Lnp, in programma a Fiumicino il 7 settembre.