Real Sebastiani a caccia della cinquina contro Piacenza, in campo Filoni e Bonacini. Rossi: «Precisi nelle due fasi»

RIETI - Torna in campo la Serie A2 dopo le finali di Coppa Italia. Domani alle 18 al PalaSojourner va in scena il sesto atto della fase a orologio con la gara tra Real Sebastiani Rieti e Assigeco Piacenza. Per gli amarantocelesti l’obiettivo è confermarsi cercando il quinto successo consecutivo; di fronte un avversario che si gioca un posto ai playoff.

Gli avversari

Piacenza è in piena corsa per la qualificazione ai playoff. Il girone Rosso vede un grande equilibrio a ridosso dell’ottava posizione e i due punti in palio nel match del PalaSojourner possono essere fondamentali per i piacentini, che sono ancora a caccia del primo successo esterno nella seconda fase. Gli emiliani hanno battuto Vigevano, Monferrato e Luiss Roma al PalaBanca ma devono ancora sbloccarsi lontano dal parquet di casa nella fase a orologio. Senza l’americano Miller, coach Salieri si affida al lungo Skeens, agli esterni Veronesi e Serpilli e all’ex Npc Niccolò Filoni (10 punti di media nella seconda fase). In regia Filippo Gallo, con un altro ex Npc, Federico Bonacini, pronto a dare il suo contributo. Assente anche Lorenzo Querci per un problema muscolare: D’Almeida e Sabatini completano le rotazioni. Per Rieti scalpita Vittorio Nobile, assente dal girone d’andata del girone verde e da inserire nelle rotazioni in vista dei playoff.

Le dichiarazioni

Coach Alessandro Rossi sottolinea le caratteristiche di Piacenza presentando così la gara: «In questo periodo abbiamo cercato di ricaricare le energie, soprattutto mentali. Questo campionato è molto lungo e lo sforzo è sempre molto elevato. Piacenza è una squadra giovane, che fa dell’energia la sua caratteristica principale. Dovremo esser bravi e precisi nelle due fasi. Speriamo che questo trend positivo crei molta partecipazione da parte dei nostri tifosi».

Il capitano amarantoceleste Marco Spanghero introduce così la gara: «Finalmente domenica torniamo davanti al nostro pubblico, dopo la trasferta di Bologna e un weekend di pausa. Siamo in un ottimo momento, ma troveremo una squadra in piena lotta playoff, che farà di tutto per evitare i playout. In questa fase le squadre come Piacenza si giocano tutto o quasi, quindi siamo ben consapevoli di non poter abbassare la guardia.

Loro sono una squadra un po’ atipica, visto che non hanno un esterno americano (Miller, ndr), ma riescono comunque a trovare soluzioni con vari giocatori».

Stefano Salieri, coach di Piacenza parla così della trasferta di Rieti: «A mio avviso Rieti è una squadra che può ambire alla promozione finale, li ho visti di persona a Bologna e sono rimasto molto impressionato. Hanno una coppia di americani tra le migliori del campionato a livello fisico e di conoscenza del gioco, in più sono profondi e hanno tanti giocatori d’esperienza. Ci aspettiamo una partita difficile, dovremo reggere a rimbalzo e pareggiare il loro apporto fisico, per cui servirà un grande sforzo sia fisico che mentale».

Brady Skeens, lungo dei piacentini, parla così di Rieti: «La Real Sebastiani Rieti è una squadra tosta, ma sappiamo di potercela giocare con tutti. Dobbiamo solo andare là concentrati, a questo punto della stagione ogni match è fondamentale e dobbiamo vincere più partite possibile. Daremo tutto».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Assigeco Piacenza: Gallo 5, Joksimovic 9, D’Almeida 13, Veronesi 16, Skeens 22, Bonacini 32, Serpilli 33, Sabatini 43, Filoni 75. All. Salieri

Arbitri: Fabio Ferretti di Nereto (Te), Edorardo Ugolini di Forlì e Luca Bartolini di Fano (Pe)

Le altre gare della fase a orologio (VI giornata)

Torino – Trieste 103-91

Luiss Roma – Cividale

Latina – Fortitudo Bologna

Monferrato Basket – Forlì

Treviglio – Nardò

Urania Milano – Cento

Agrigento – Chiusi

Vigevano – Orzinuovi

Trapani Shark – Udine

Juvi Cremona – Rimini

Cantù – Verona

Classifica girone verde

Trapani Shark 48

Torino 40

Cantù 38

Real Sebastiani Rieti 34

Urania Milano 28

Juvi Cremona 26

Treviglio 22

Vigevano 20

Luiss Roma 18

Agrigento 12

Monferrato Basket 12

Latina 10