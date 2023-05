Real Sebastiani a Sant'Antimo, primo match point per volare in finale

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti è a un passo dalla finale del tabellone 3 nei playoff di Serie B. Questa sera la squadra di coach Sandro Dell’Agnello, avanti nella serie contro Sant’Antimo 2-0 dopo le due vittorie al PalaSojourner, ha la possibilità di chiudere i giochi al PalaPuca e di compiere un ulteriore passo verso la fase finale di Ferrara. Alle 20.30 la palla a due di gara 3. In casa i campani, con le spalle al muro, proveranno una reazione d’orgoglio per riaprire la serie.

Gli avversari

La differenza nelle rotazioni si è fatta sentire parecchio nelle due gare giocate a Rieti. Sant’Antimo non può di certo fare affidamento su una panchina lunga e nutrita come quella degli amarantocelesti. Gli infortuni di Mennella e Cannavina hanno messo ancor più in difficoltà coach Gandini che ha dovuto fare i conti anche con Sgobba e Sabatino non al 100% lunedì sera. Per la gara di oggi non si attendono grandi novità rispetto alle due partite giocate a Rieti. Mina vagante Montanari, partito dalla panchina in gara 2 e protagonista assoluto con 15 punti, 11 dei quali nel quarto quarto nel tentativo di rimonta disperato dei suoi. In gara 2 coach Dell’Agnello per il solito turnover ha scelto di far riposare Paesano e Piazza, facendo spazio a Mastrangelo e Matrone. Vedremo questa sera chi non troverà posto tra i convocati.

Le dichiarazioni pre-partita

A presentare gara 3 Simone Tomasini assieme all’assistant coach Mauro Angelucci: «Nelle prime due gare abbiamo avuto l’approccio giusto – spiega la guardia amarantoceleste – siamo stati molto bravi a tenere alto il ritmo difensivamente. In gara 3 dobbiamo assolutamente cancellare i minuti di black-out del quarto quarto di gara 2. Giocheremo in un ambiente complicato e dovremo essere bravi ad approcciare la partita così come abbiamo fatto finora nella serie».

Prosegue Mauro Angelucci sottolineando le note positive e negative delle prime due gare: «Coach Dell’Agnello è stato bravo a dare indicazioni e regole su cui allenarsi – spiega Angelucci – il gruppo è ben amalgamato, in campo dà il massimo e ascolta le indicazioni del coach e il risultato di tutto ciò si è visto sul campo nelle prime due gare.

Difficile trovare aspetti negativi nelle prime due gare, nonostante ciò lo staff con coach Dell’Agnello è sempre a lavoro per correggere ogni singola sbavatura. L’impegno deve esserci sempre. Sant’Antimo avrà sicuramente una reazione davanti al proprio pubblico. Siamo consapevoli della loro forza, così come siamo consapevoli del nostro potenziale. Avere la panchina lunga sta aiutando parecchio, tutti stanno rispondendo alla grande, l’apporto degli under è stato e sarà fondamentale».

Così in campo:

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Geko Psa Sant’Antimo: Montanari 2, Coralic 7, Scali 8, Quarisa 11, Cantone 17, Sabatino 18, Maggio 22, Cannavina 23, Sgobba 33, Gloria 35. All. Gandini

Arbitri: Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA) e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia (BA)

Le partite e gli incroci

Tabellone 1

Libertas Livorno – Desio 1-1

Vigevano – San Vendemiano 2-0

Tabellone 2

Orzinuovi – Montecatini 2-0

Mestre – Pielle Livorno 2-0

Tabellone 3

REAL SEBASTIANI RIETI – Sant’Antimo 2-0

Faenza – Ruvo di Puglia 1-0 (gara 2 e 3 in Puglia domenica 21 e martedì 23)

Tabellone 4

Luiss Roma – Ozzano 2-0

Roseto – Fabriano 0-2